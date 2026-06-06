Шофьорът и контрольорката, нападнати в автобус в Бургас, са с порезни рани

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Шофьорът и контрольорката, които бяха нападнати в бургаски автобус в събота, са с леки порезни рани, но са успели да запазят хладнокръвие. Това написа във фйсбук профила си кметът на Бургас Димитър Николов.

По думите му извършителят е млад мъж и всичко се е случило пред очите на тийнейджъри и жени, които са пътували в автобуса.

"Митко Димитров е шофьор на автобуса, а Катерина Радева - контрольор. Обикновени и почтени хора", разказа кметът и уточни, че вече се е срещнал с тях.

Ето какво още пише той:

Стресът, който са преживели не може да се опише. Имат леки порезни рани, но са успели да запазят хладнокръвие. Гордея се с тях!

Въпреки заплахите, шофьорът е продължил да управлява автобуса и е успял да спре на следващата спирка, за да слязат пътниците. След това се е отправил към автобусния терминал, където колегите им са се притекли на помощ.

Благодаря на полицията, която е реагирала незабавно.

Благодаря и на тийнеджърите от автобуса, които са реагирали изключително интелигентно￼ въпреки, че и към тях са били отправени заплахи! Ако четат този пост, бих искал да се свържат с мен, за да им благодаря лично!

Вярвам, че извършителят ще понесе най- строгото наказание на закона!

Иска ми се още да вярвам, че нормалността все някога ще надделее над бруталната агресивност.