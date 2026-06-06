Ученик поиска водка в 4 сутринта от заведение в Асеновград, отказът го вбеси

Искал да се "бъхти" с шефа на ресторанта, който вече го е предупреждавал да не идва нощем в обекта

Дванадесетокласник от асеновградската гимназия ПГ "Цар Иван Асен II" поиска да му сипят водка в заведение на пл. "Акад. Николай Хайтов" в 4 часа сутринта. Това е станало на 22 февруари т. г. Заведението не работело, но барманът бил вътре и с подготвял храните, необходими на персонала за първата смяна. В този момент се появил младежът, когото в ресторанта добре познавали, и поискал питие. Барманът отказал и му припомнил, че собственикът вече го е предупреждавал да не идва нощем в обекта. Ученикът се ядосал и му казал "да повика шефа, за да се бъхтят с него". Служителят отказал и другият започнал да крещи и да блъска касите с минерална вода пред ресторанта. Била извикана охраната, а след и полицията, но младежът продължавал да се държи агресивно и бил отведен в Районното.

Изправен пред Районния съд в Асеновград, признал вината си и изразил съжаление. Случаят е приключен с глоба от 70 евро по Указа за борба с дребното хулиганство.