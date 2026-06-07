Президентът Илияна Йотова ще е на празника на розата в Казанлък, след това на честването на въстанието в Априлци

Държавният глава Илияна Йотова ще бъде гост на Празника на розата, който се провежда за 123-та година в Казанлък, съобщиха от прессекретариата на президента. По-късно през деня Йотова ще посети и Априлци, където ще участва в честването на 150-годишнината от Априлското въстание.

Сутринта президентът ще наблюдава ритуала „Розобер“ в розовите градини до град Крън, а по-обяд в Казанлък Илияна Йотова ще присъства на празничното дефиле на Царица Роза и ще отправи приветствие към жителите и гостите на града.

По улиците на Казанлък ще премине пъстро карнавално шествие по случай празника, съобщиха от местната администрация, уточнява БТА.

По-късно през деня президентът Илияна Йотова ще посети Априлци, където ще участва в честването на 150-годишнината от Априлското въстание. Тази година се отбелязват и 50 години от обявяването на населеното място за град. Събитието е част от честванията на годишнината на Априлската епопея, които се провеждат под патронажа на президента.

Вечерта на площад „Априлско въстание“, кв. „Ново село", държавният глава и върховен главнокомандващ на Въоръжените сили ще приеме почетния строй на Националната гвардейска част, както и на 14-ти ученически гвардейски отряд. Президентът Йотова ще произнесе слово, след което ще се проведе тържествена заря-проверка.

Програмата в днешния ден ще продължи с открити сцени в парк „Розариум" и на площад „Севтополис", където ще се изявят гостуващи международни и казанлъшки фолклорни състави, а празникът ще завърши с концерт на народния певец Янко Неделчев и официално закриване на Празник на розата 2026.