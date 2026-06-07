Патриарх Даниил ще отслужи литургия в храм „Св. великомъченица Неделя“

Българският патриарх и Софийски митрополит Даниил ще отслужи днес света литургия за празника Неделя на всички светии, която започва от 9:00 ч. в митрополитския катедрален храм „Св. великомъченица Неделя“ в София. Това се съобщава в програмата за богослуженията през юни, публикувана в сайта на Софийската митрополия.

Първата неделя след Петдесетница е днес и се чества паметта на всички светии. Това са всички свети хора от различни народности, които през 2000-годишния живот на Църквата с вярата и делата си са се стремили да изпълняват Божиите заповеди и станали пример за останалите, пише богословът проф. Иван Желев в рубриката си „Православен календар“ на БТА.

Обединяваме ги в разни чинове: праотци на цялото човечество, древни пророци, апостоли, светители (епископи светци), свещеномъченици и преподобномъченици (свещеници и монаси мъченици), мъченици, преподобни (свети монаси, монахини), праведници (светци без сан), мъже и жени, повечето безименни, чиито имена знае само Бог.