Росен Христов: Не влизам в ДКК за заплата, а да търся има ли корупционни практики

Бившият енергиен министър от служебния кабинет на Гълъб Донев Росен Христов се завръща в публичния сектор. Той е известен с това, че подписа договора с турската газова компания "Боташ". По предложение на вицепремиера и министър на икономиката Александър Пулев Христов ще стане член на Съвета на директорите на Държавната консолидационна компания (ДКК).

"Преди няколко седмици започнах разговори с вицепремиера Александър Пулев и с членовете на Съвета на директорите на ДКК за подобряване на състоянието на дружеството, преструктурирането му и намирането на нови възможности за повишаване на неговата ефективност и печалба", обясни Христов причините за назначението си в ефира на Нова ТВ.

По думите му той се връща в публичния сектор, защото смята, че има с какво да допринесе за развитието на държавата. Христов възнамерява да направи цялостен преглед и ревизия на ДКК, след което да изработи стратегия и бизнес план за подобряване на пазарните позиции на дружеството.

"Лъжливо беше тиражирано от политически лидери, че се връщам в публичния сектор заради добрата заплата. Това не е вярно. Както стана ясно от думите на вицепремиера Пулев, възнаграждението на членовете на Съвета на директорите на ДКК е от порядъка на 1700 евро. Освен това позицията ми не е на пълен работен ден", каза Христов.

Той поясни, че една от задачите му ще бъде да установи наличието на потенциални корупционни практики в ДКК и да бъдат разработени процедури, които да предотвратяват подобни действия в бъдеще. Според Христов опитът му в големи международни компании ще му помогне да се справи с поставените предизвикателства.

"Работил съм по подобряването на бизнес плановете на големи компании на три континента. Там няма корупция, защото процедурите са такива, че не позволяват на хората да извършват подобни практики", заяви Христов.

Той обясни, че функциите му в ДКК няма да бъдат изпълнителни, но като член на Съвета на директорите ще осъществява надзор върху работата на дружеството и ще предоставя насоки и експертиза там, където е необходимо.

"Политиката не е сфера, от която се интересувам и в която смятам да се развивам. Не участвах нито в изборите, нито в съставянето на новия кабинет. Работя от 30 години и за това време имам едва 10 месеца стаж на държавна позиция. Трудя се като експерт в областите, които познавам. Това са икономиката и енергетиката", отбеляза Христов.