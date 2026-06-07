200 евро плаща мъж от първомайско село, заживял с 15-годишно момиче

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Сключил споразумение с прокуратурата и е бил освободен от наказателна отговорност

Глоба в размер на 200 евро трябва да плати млад мъж от първомайското село Градина, заживял без брак с момиче, ненавършило все още 16 г.

По делото е установено, че на 31 август 2024 г. той, тогава на 20 г., се задомил с 15-годишно момиче. Изправен пред Районния съд в Първомай, младият мъж е признал вината си и се е възползвал от правото си да сключи споразумение с прокуратурата. Така е бил освободен от наказателна отговорност и единствено трябва да плати паричната санкция.

Решението на магистратите, с което споразумението е одобрено, е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.