ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Махнаха оградата около Баба Алино (Видео, снимки)

Времето София 21° / 21°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22994108 www.24chasa.bg

200 евро плаща мъж от първомайско село, заживял с 15-годишно момиче

Никола Михайлов

[email protected]

1936
Съдебната палата в Първомай Снимка: Никола Михайлов

Сключил споразумение с прокуратурата и е бил освободен от наказателна отговорност

Глоба в размер на 200 евро трябва да плати млад мъж от първомайското село Градина, заживял без брак с момиче, ненавършило все още 16 г.

По делото е установено, че на 31 август 2024 г. той, тогава на 20 г., се задомил с 15-годишно момиче. Изправен пред Районния съд в Първомай, младият мъж е признал вината си и се е възползвал от правото си да сключи споразумение с прокуратурата. Така е бил освободен от наказателна отговорност и единствено трябва да плати паричната санкция.

Решението на магистратите, с което споразумението е одобрено, е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.

Съдебната палата в Първомай

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

А кога ще махнем “Аз съм българче” от читанката?