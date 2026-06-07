Режат с флекс металните рамки около Баба Алино,4 от 9-те оградени имота са държавна собственост (Видео, снимки)

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Четири от 9-те оградени имота са държавна собственост

До 20,30 ч. в събота виниловите платна все още не са били премахнати

Премахнати са виниловите платна, монтирани върху метални рамки около строежа на украинската корпорация в местността Баба Алино край Варна. Самите метални рамки, които скриваха строителната площадка от външен поглед, не бяха премахнати.

Ограждението не обхваща вече изграденото жилищно селище, а друг луксозен комплекс, който в момента се строи от същата компания.

След премахването на винила се вижда, че строежът е в доста напреднала фаза.

В заповедта обаче е описано, че не трябва да бъде премахнато само покритието, а и самите метални рамки. В момента служители на Агенцията по горите и горското във Варна ги режат с флекс.

Министърът на земеделието Пламен Абровски обходи с екипа си цялата местност, навътре в гората.

Оградата се състои от бетонов фундамент, върху който има метална конструкция и рекламни табла.

Към 20:30 ч. в събота тя не е била отстранена, а в неделя „явно са се притеснили, че някой ще дойде, и са махнали виниловите платна по улицата", каза пред журналисти Арбовски.

Той подчерта, че при направената днес проверка е установено, че са махнати винилите само в частта към улицата - видимата част, а в гората винилът стои.

Винилът и металната конструкция по протежение на повече от 900 метра ще бъдат премахнати от горски служители, фундаментът, обаче е работа на общината.

„Искам да подчертая, че до този момент никой нищо не е правил. За първи път държавата влиза в ролята си и започва да прилага закона", подчерта още той.

„По време на обиколката установихме, че са оградени девет имота. В горскостопанските планове, налични в Горското стопанство – Варна и Регионална дирекция по горите четири от тези имота се водят държавна собствена. Кой и как ги е продал в Регионална дирекция по горите и в Горско стопанство информация няма. Защо в кадастъра са отразени като частни – не мога да отговоря", посочи още Абровски.

Той каза, че Регионална дирекция по горите може да премахне оградите, но къщите могат да се премахнат само от Община Варна.

"Четири от 9-те оградени имота са държавна собственост, разкри Абровски.