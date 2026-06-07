Силен тътен разтърси "Младост" 1 - взривила се е газова бутилка в апартамент (Снимки)

Силен тътен разтърси столичния квартал "Младост 1" сутринта в неделя. Гъст дим излиза от апартамент в бл. 41, взривила се е газова бутилка.
4 пожарни са на място, разказа читател на "24 часа".
Очаквайте подробности.
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Силен тътен разтърси столичния квартал "Младост 1" сутринта в неделя. Гъст дим излиза от апартамент в бл. 41, взривила се е газова бутилка.
4 пожарни са на място, разказа читател на "24 часа".
Очаквайте подробности.
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