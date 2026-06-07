Новата ни външна министърка: Военна подкрепа, но и по-активна дипломация за Украйна

Военната подкрепа за Украйна ще продължи, но е важно паралелно с нея и икономическите санкции да се включи и дипломацията. Това заявява външният министър Велислава Петрова в интервю за изданието France24. Тя е споделила линк към интервюто си в социалната мрежа Х.

„Всичко, за което призоваваме, е ефективно използване и на трите стълба; военна подкрепа (за Украйна), икономически санкции и дипломация. Третият липсваше. Не показва много силен имидж, когато не сме в състояние да говорим помежду си. Трябва да се съсредоточим върху въпроса при какви условия сядаме на масата за преговори, кои са неподлежащите на договаряне точки за нас и за Украйна и как да проведем тези преговори и с какъв краен резултат? Трябва да проведем тези дискусии вътрешно. Твърде дълго време не сме ги провеждали. Радвам се да видя, че все повече лидери признават важността на това. Но трябва да бъдем силни и единни в начина, по който сядаме на масата. И трябва да сме ясни, че не бива да пропускаме възможност", коментира Петрова на въпрос дали има промяна в поведението на премиера Румен Радев. "Премиерът Румен Радев – смятан от някои проевропейски сили за твърде симпатичен на Русия – призова ЕС да бъде прагматичен, когато става въпрос за разговори с Кремъл. Дали това е значителна промяна?", пита френското издание.

Що се отнася до съседните отношения на България и разширяването на ЕС, Петрова посочва, че „по време на нашето председателство на ЕС през 2018 г. ние бяхме страната, която върна разширяването на дневния ред. Така че ние абсолютно вярваме, че това трябва да бъде тема с висок приоритет." Тя уточнява: „Важно е разширяването да не създава чувство на скептицизъм у някои настоящи членове (на ЕС). Доверието изисква усещането, че институциите работят в страните (кандидатки). Мисля, че основите: прозрачност, върховенство на закона, работещи институции – това са областите, които не подлежат на обсъждане. Така че подходът, основан на заслугите, трябва да бъде ядрото, от което наистина не можем да се отдръпнем."

На въпрос за програмата за реформи на правителството, външният министър обяснява:

„Имаме мнозинство, каквото не сме имали повече от 20 години. Имаме ясен мандат от хората да изпълним това, което очакват като следваща фаза от европейската ни интеграция. Първо се присъединихме към ЕС, след това към Шенген, а след това и към еврозоната. Хората ни дадоха мандат да се борим с корупцията, да установим върховенството на закона и да имаме прозрачно работещи институции. Що се отнася до Фонда за възстановяване, всъщност успяхме да деблокираме четвъртия транш от РФ (от ЕС), именно защото реформите в съдебната система бяха въведени изключително бързо. Бяхме начело на власт за по-малко от четири седмици и цялото законодателство беше прието. Така че това обещание за съдебна реформа вече е в ход."

Петрова коментира и препоръката на Европейската комисия за откриване на процедура за прекомерен дефицит срещу България, по-малко от 6 месеца след като страната се присъедини към единната валута.

„Предишните правителства действаха главно на базата на популизъм, а не на истински мерки, необходими за поддържане на здрав бюджет, и ние ще трябва да платим цената", отбелязва Петрова. „За нас това е много труден път напред. Не се страхуваме от него и знаем, че ще трябва да определим много ясни реформи и ясни стъпки напред."