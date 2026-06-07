Атанас Атанасов с оферта към Радан Кънев да се пенсионират заедно

Предложение към евродепутата от ДСБ Радан Кънев е отправил председателят на партията Атанас Атанасов по време на съвет на партията във Варна, научи "24 часа". Тема на срещата бил предстоящият избор на нов председател на партията, основана от Иван Костов.

Предложението на Атанасов било и той, и Радан Кънев да излязат в политическа пенсия едновременно, вместо да се борят за председателския пост в ДСБ. Като сегашният лидер се мотивирал, че и двамата са вече политически амортизирани и партията има нужда от ново лице.

Радан Кънев вече обяви кандидатурата си за избора на нов председател на ДСБ. Конгресът на дясната партия трябва да се проведе на 11 юли.

Кънев вече бе председател на ДСБ. При неговото лидерство партията бе сред основателите на широката дясна коалиция "Реформаторски блок", която бе коалиционен партньор на ГЕРБ във второто правителство на Бойко Борисов. Кънев изтегли ДСБ от коалицията, след като първо бе направен "исторически компромис" с ДСБ за промени в конституцията, но след това текстовете бяха основно променени и тогавашният правосъден министър Христо Иванов подаде оставка. През 2017 година Кънев подаде оставка като лидер на ДСБ след неуспешно явяване на парламентарните избори. Тогава Христо Иванов вече бе основал партията си "Да, България", но отказа коалиция на ДСБ.

Атанас Атанасов пое поста председател на партията от Радан Кънев през 2017 година и оттогава партията е неизменно в коалиция "Демократична България" заедно с хората на Христо Иванов. Той бе преизбран през 2022 година.

Сега предложението на Атанасов било той и Кънев да подкрепят обща кандидатура за нов председател. До момента са издигнати две - Йордан Иванов от пловдивската организация и Бонка Василева от софийската. Иванов е зам.-председател на ДСБ в момента.

В съобщение до медиите от партията обявиха, че изпълнителният съвет на „Демократи за силна България", след анализ на политическата ситуация в страната констатирал, че първите стъпки на новата власт изправят страната пред финансови, икономически и стратегически рискове.

"Кабинетът на Румен Радев все по-ясно придобива характеристиките на управление на командния подход и разбирането, че държавата следва да бъде управлявана чрез подчинение, а не чрез баланс на демократичните институции", се казва още в изявлението.