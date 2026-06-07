Благомир Коцев: По време на ареста ми строителството в Баба Алино се е ускорило

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Кметът на Варна обяви, че няма вина за случая с незаконните строежи и заподозря чадър над инвеститора

Кметът на Варна Благомир Коцев заяви пред БНР, че строителството в местността „Баба Алино" се е ускорило именно по времето, когато той е бил отстранен от работа след ареста си. По думите му това поражда съмнения, че инвеститорът е разчитал на липса на контрол и е действал под „чадър" от институции.

„Действахме решително и моментално. Още през април започнах дисциплинарно производство в строителния контрол, а през май организирахме съвместна акция с полицията и Инспекцията по труда", каза Коцев.

Целта на операцията е била да бъдат установени работещите на обекта, условията, при които са наети, както и законността на строителните дейности.

Кметът посочи, че по време на отсъствието му от общината са започнали десетки нови строежи в комплекса.

„Когато отидохме на място през май, имаше около 45-50 къщи в строеж, които са започнати именно по времето на моето отсъствие. Това ме кара да мисля, че съм бил някаква пречка за реализацията на този проект", заяви той.

По думите му в момента комплексът е реализиран едва частично и строителството далеч не е приключило.

„Ние го хващаме на около 40 процента завършеност. Там са предвидени още много сгради и много сериозно строителство", каза Коцев.

Кметът допусна, че част от информацията за строителството не е достигала своевременно до него и че неговият заместник също е бил подвеждан относно предприетите действия от строителния контрол.

„Имам съмнения, че е имало забавяне. Дали е било умишлено или неумишлено, това тепърва трябва да се установи", посочи Коцев.

Той подчерта, че още преди акцията е изисквал информация за обектите и е получавал уверения, че всички процедури се изпълняват съгласно закона.

На въпрос дали ще бъдат премахнати незаконните постройки, кметът заяви, че общината ще приложи законовите процедури.

„Ще спазя закона такъв, какъвто е. Първо ще бъдат връчени предписания на собствениците сами да премахнат незаконните строежи. Ако това не бъде направено, общината ще пристъпи към принудително премахване", каза той.

Коцев уточни, че общината има правомощия по отношение на строежите от четвърта, пета и шеста категория, но голяма част от инфраструктурата в комплекса попада под контрола на Дирекцията за национален строителен контрол.

Според него в района вече са изградени елементи на цялостна инфраструктура – водопроводна, електропреносна и пътна мрежа.

„Има водопроводи, които захранват множество имоти, има алеи, пътища, трафопостове. Това не са отделни обекти, а цялостна инфраструктура", коментира кметът.

„Варна е особен град. Тук има отношения между бизнес и местна власт, които са изграждани десетилетия наред. Изключително трудно е да влезеш в управлението и да бъдеш на контра на всичко това", каза той.

Кметът подкрепи твърдението на бившия регионален министър Николай Найденов, че в града действат т.нар. „уреждачи", които влияят върху различни процеси.

Въпреки това Коцев заяви, че не вижда собствена вина за случая „Баба Алино".

„Абсолютно никаква вина нямам. Единственото, което мога да призная като пропуск, е че вероятно съм се доверил прекалено много на част от администрацията", заяви той.

Той разкри, че вече са предприети кадрови промени и реорганизация в общинските структури, свързани със строителния контрол.

Кметът на Варна говори по програма "Хоризонт" докато в "незаконния град" течеше акцията по демонтиране на оградата на строящ се до него комплекс.