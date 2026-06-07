Делото за побоя на ексшефа на полицията в Русе тръгва във Велико Търново

Първо разпоредително заседание по делото за побоя на ексшефа на русенската полиция Николай Кожухаров е насрочено идната седмица във Велико Търново.

Подсъдими по процеса са 16-годишният Станислав А., Кирил Г., Жулиен К. и Виктор И - всички подени през 2006 г.

(първо заседание)

Делото е образувано по обвинителен акт на Окръжна прокуратура – Велико Търново, с който подсъдимият Станислав А. е обвинен в това, че на 4 септември 2025 г. в района на кръстовището на ул. „Мостова" и ул. „Богдан войвода", като непълнолетен, но могъл да разбира деянието и да ръководи постъпките си, чрез нанасяне на удари с юмрук в дясната лумбална област на тялото, причинил на старши комисар Николай Кожухаров руптура на бъбрек, който оказвал съдействие на намиращия се в опасност Георги Димитров от гр. Русе с цел да пресече нанасяния му побой от Кирил Г., Виктор И. и Жулиен К. /и тримата от гр. Русе/. Травмата е квалифицирана като тежка телесна повреда и е причинена на полицейски орган при изпълнение на службата му. Разкъсването на десния бъбрек и масивен кръвоизлив, довели до постоянно общо разстройство на здравето му, опасно за живота до оперативната му интервенция и известно време след това.

Подсъдимите Кирил, Жулиен, Виктор са обвинени, че в съучастие помежду си, по хулигански подбуди, чрез нанасяне на удари с ръце и крака причинил на съседа на полицая Георги Димитров лека телесна повреда - разкъсно - контузна рана по горната устна и кръвонасядане по лигавицата на долната устна, довели до временно разстройство на здравето, неопасно за живота, със срок на лечение и възстановяване около 10-14 дни.