Илияна Йотова: Маслодайната роза е най-красивата емблема на България

Маслодайната роза е най-красивата емблема на България, каза президентът Илияна Йотова в приветственото си слово в Казанлък, където беше гост на празничното шествие на Царица Роза, което бележи края на 123-тия Празник на розата. Държавният глава подчерта значението на Розовата долина като символ на страната.

Благодаря ви за това, че направихте Казанлък световната столица на розата, каза Йотова. Тя изрази увереност, че броят на гостите от България и чужбина ще продължи да расте.

Йотова отдаде почит на поколенията розопроизводители, предприемачи и общественици, които са допринесли за международната известност на българското розово масло, предава БТА.

„Днес трябва да кажем своето огромно уважение към тези, които започнаха тази традиция, към тези, които прославиха казанлъшката роза на най-големите световни и международни изложения, към тези, които донесоха златна слава на България", каза тя.

Президентът припомни, че именно трудът на поколения българи е превърнал розовото масло в продукт, известен по света като „течното злато на България". В изказването си Йотова насочи вниманието и към обществената отговорност на хората, развивали розопроизводството през годините.

„Трябва днес да си спомним за хората, които съградиха болници, читалища и училища, които днес ни карат да се гордеем, защото са мислели за развитието на България и за бъдещето на младите хора", заяви държавният глава.

Според нея най-голямото богатство на страната остават хората. „Другото най-голямо богатство са хората на тази земя, хората на България. Те много добре знаят колко грижи, колко трудолюбие и колко безсънни нощи са необходими, за да бъде днес Розовата долина символ на България", каза Йотова.

Президентът благодари на жителите на Казанлък за приноса им към утвърждаването на града като световно разпознаваем център на розопроизводството.

„И тази година божествената природа на България, красотата на Розовата долина отвори пазвата си, за да отгледа най-красивата емблема на България – благоуханната роза", заяви тя. Президентът благодари на хилядите гости, пристигнали за празника, както и на домакините от Казанлък за тяхното гостоприемство и усилията им за съхраняването на традицията.

„Хората ви ценят и идват тук, защото ще срещнат приятели, защото ще могат да се насладят на всичко това, което предлагате, а то е изкуство, музика, танци, невероятни багри и емоции", посочи Йотова. По думите ѝ Празникът на розата е сред най-разпознаваемите български събития и повече от век представя България пред света. Президентът отбеляза, че тазгодишното издание продължава традиция с над 120-годишна история.

В заключение Йотова пожела здраве и успех на жителите на града и призова младите хора да продължат да пазят и развиват традициите, свързани с розата и розопроизводството.

Сред официалните гости на шествието са още кметът на община Казанлък Галина Стоянова, Старозагорският митрополит д-р Киприан, заместник-министърът на туризма Мариела Модева, народни представители, областният управител на Стара Загора доц. д-р Калоян Дамянов, председателят на Общински съвет - Казанлък Николай Златанов, генералният директор на БТА Кирил Вълчев, делегации от побратимени на Казанлък градове, кметове на общини и на населени места, общински съветници.