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С празнично шествие отбелязват празника на розата в Казанлък

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Снимка: Фейсбук страница на община Казанлък.

Благословен е всеки, който стъпи в Казанлък. Това каза кметът на общината Галина Стоянова в приветствието си към жители и гости на града по време на празничното шествие, което слага край на 123-тия Празник на розата.

Кметът приветства гостите заедно с президента Илияна Йотова.

Отнесете щастието там, откъдето сте, преживейте този ден и този празник с радост, обърна се кметът към присъстващите.

Радвам се да ви приветствам в рая на земята – Казанлък, каза Стоянова, която започна словото си със стихотворение, посветено на града и Долината на розите. Тя подчерта, че градът е слънчев и усмихнат, окъпан в рози, предава БТА.

Снимка: Фейсбук страница на община Казанлък.

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