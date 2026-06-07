С празнично шествие отбелязват празника на розата в Казанлък

Благословен е всеки, който стъпи в Казанлък. Това каза кметът на общината Галина Стоянова в приветствието си към жители и гости на града по време на празничното шествие, което слага край на 123-тия Празник на розата.

Кметът приветства гостите заедно с президента Илияна Йотова.

Отнесете щастието там, откъдето сте, преживейте този ден и този празник с радост, обърна се кметът към присъстващите.

Радвам се да ви приветствам в рая на земята – Казанлък, каза Стоянова, която започна словото си със стихотворение, посветено на града и Долината на розите. Тя подчерта, че градът е слънчев и усмихнат, окъпан в рози, предава БТА.