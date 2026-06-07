Спипаха пловдивчанин да си гледа марихуана в апартамента, имал 5 вида наркотици вкъщи

Прекарал над 2 месеца зад решетките, сега излиза на свобода след споразумение с прокуратурата

Пловдивчанин застана пред Окръжния съд в Града на тепетата, след като е бил хванат да отглежда марихуана в жилището си, както и да държи с цел разпространение най-различни наркотици. Дилърът си признал и успял да сключи споразумение с прокуратурата.

Разследващите установили, че мъжът засадил 4 растения канабис на неустановена дата през февруари и се грижил за тях до 24 март, когато го арестували. Продукцията му била общо 61,423 грама на стойност 628,10 евро. В същия ден полицията открила в апартамента още близо 12 грама марихуана, 19,94 грама амфетамин, 1,368 грама кокаин, над 5 грама хашиш и 2,526 грама екстази, като всичко се оценява на 892,70 евро.

Мъжът бил арестуван и прекарал над 2 месеца зад решетките, преди да се изправи пред съда и да се признае за виновен. За двете престъпления той договорил едно общо най-тежко наказание от година и 11 месеца условно с 4-годишен изпитателен срок. Трябва да плати глоба от 1533,88 евро и 379,35 евро разноски за изготвяне на назначените по делото две съдебно-химични експертизи.

Решението на Окръжния съд, с което споразумението е одобрено, е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.