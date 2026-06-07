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Високите цени отказват добричлии от ремонти, покупки на техника, почивки, споделят

те на редовния фермерски пазар в центъра на града.

„Опрелено се лишавам от много неща. Научих се следя промоции и отстъпки", казава жена, която е на опашка за ягоди и череши на производител от Попово на цена 4,50 евро за килограм.

„Няма да правим сладко или компоти, само да хапнем пресни", добавя тя. Мъж до нея на опашката

обобщава: „Парите ни отиват за ядене и за доктори, и за това невинаги стигат".

„Лишаваме се в семейството от основен ремонт, подмяна на мебели, електроуреди",

казва млада жена.

„Във втората година майчинство съм, парите стигат едва за детето, лишаваме се от неща за нас, стремим се за детето да има всичко", казва майка, която

държи за ръка усмихнато момиченце.

„От две години не сме ходили на почивка.

Лишаваме се това да пием кафе навън, да поръчаме храна за дома, за ресторанти не говорим", казва още тя. Добричлии обясняват ясно, че се лишават, не се ограничават.

„Не можем всичко да си позволим. От години не съм яла овче кисело мляко, за това сега на фермерския пазар ще си купя една кутия, колкото пак да се насладя на вкуса му", казва жена на опашка пред щанд за млечни продукти, собствено производство.

На щанд за мед, прополис и други пчелни „стоки", цената на горския мед е 7 евро.

„С новата реколта ще се наложи да увеличим цената на меда. Поскъпват буркани, капачки, друг вид амбалаж", казва производителка на мед.

Всички производители на фермерския пазар отчитат спад на клиентите от началото на

годината, купувачите пък признават, че ограничават количеството на покупките.

Продавач на вино не се оплаква от спад на покупките, обяснява, че за лятото е зареден с

различни видове бяло вино и розе, тъй като рез този сезон те се търсят повече. На щанда за месни произведения най-често се изпразва дъската, на която са подредени нарязани мезета за дегустация. Купувач признава, че сега по-често избира салам,

вместо филе или пастърма.

„Идва летният сезон. Хората ог града се пръскат. Купувачите намаляват. По-скоро ние ходим, освен в Добрич, и в крайморските градове – Балчик, Каварна, за да предлагаме стоките си. Най-добре се чувствам във фермата – пъдпъдъците ми пеят, пчелите жужат.

Така намирам настроение и оптимизиъм", казва Снежанка Добрева, която отглежда 1200 малки пернати в село Дъбрава.