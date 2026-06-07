Приказката за братята и златната ябълка ще се играе за 50-и път в кукления театър в Монтана

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За малки и големи почитатели Кукленият театър "Патилан" в Монтана представя спектакъла "Приказка за едни братя и златната ябълка".

Създадена по популярната българска народна приказка, автор на драматизацията и режисьор е Иван Истатков, а в ролите участват актьорите Ния Николова, Тихомир Иванов, Асен Таков, Мариана Кирилова, Венелин Първанов и Иван Истатков.

Това е второто представление, което през последните десетилетия успява да се срещне с публиката петдесет пъти, като гостува на децата от детските градини и училищата в Монтана и много други села и градове от областите Монтана, Враца и Плевен.

„Приказка за едни братя и златната ябълка" ще се играе на 10 юни, сряда, от 18,00 часа в залата на Кукления театър, входът е свободен.





