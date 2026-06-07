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Даниел Панов удължи с месец частичното бедствено положение след наводненията

Дима Максимова

[email protected]

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Даниел Панов показва на Иван Демерджиев пораженията от наводнението в кв. "Асенов" Снимка: Община Велико Търново

Даниел Панов удължава с 30 дни обявеното на 22 май частично бедствено положение във Велико Търново, Дебелец, Килифарево, Церова кория, Присово, Пчелище, Леденик, Шемшево, Шереметя, Малки чифлик,  Пушево и Велчево. Това става ясно от заповед на кмета, публикувана на сайта на общината.

Решението е взето заради необходимостта от продължаване на аварийно-възстановителните дейности след проливните дъждове и наводненията, причинили щети по инфраструктурата и в населените места в края на 22 и 23-ти май. 
Остава в сила Общинският план за защита при бедствия, както и всички въведени до момента мерки за овладяване на последствията от стихията.

Продължават дейностите по отводняване на засегнатите райони, укрепване на компрометирани участъци, почистване на наноси и свлечени земни маси, ограничаване на достъпа до опасни територии и постоянно наблюдение на нивата на реките и водоемите.

Продължава и работата на Общинския щаб за защита при бедствия, както и координацията между Общината, пожарната, полицията, „ВиК Йовковци", доброволното формирование и останалите институции, ангажирани с възстановяването на засегнатите райони.

Даниел Панов показва на Иван Демерджиев пораженията от наводнението в кв. "Асенов" Снимка: Община Велико Търново

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