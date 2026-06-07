Един човек е загинал, а 28 са ранени при катастрофи през изминалото денонощие

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Един човек е загинал, а 28 са ранени при 22 катастрофи през изминалото денонощие, съобщиха на сайта си от Министерството на вътрешните работи.

От началото на месеца са загинали петима души, а 189 са ранени при 140 катастрофи.

От началото на годината при 2471 катастрофи 175 души са загинали, а 3068 - ранени.

При катастрофите в София един човек е пострадал за последното денонощие, предава БТА.

При сравнение с реалните данни за загиналите - 155, през същия период на м.г. се отчитат с 20 повече загинали участници в движението по пътищата през тази година.