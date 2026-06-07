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Порой изля 21 литра на квадрат в Монтана

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СНИМКА: Pixabay

При поройния дъжд, който се изсипа вчера в Монтана, в града са паднали 21 литра на квадратен метър, съобщиха от Хидрометеорологичната обсерватория в града.

За минути улиците се превърнаха в малки реки, а голяма част от автомобилите и пешеходците спряха за момент, за да премине пикът на дъжда. В някои квартали на града дъждът е бил придружен с малка градушка. Няма наводнени сгради и критични ситуации, заяви за БТА директорът на Областната дирекция на пожарната Венцислав Райков.

В останалите части на региона валежите са били по-малки – село Говежда в община Георги Дамяново – 18 л/кв.м., Берковица – 14 Л/кв.м., Вършец – 12 л/кв.м. и т.н. Валяло е на облак и има някои селища като Вълчедръм и Чипровци, в които изобщо не е капнало и капка дъжд, казаха метеоролозите. Те прогнозираха слънчево и сухо време в следващите три дни в региона.

СНИМКА: Pixabay

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