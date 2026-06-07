Илияна Йотова поиска защита на българската роза - течното злато в Казанлък (Обновена)

Нужна е промяна в политиките на държавата и повече грижа за благоуханната емблема на България, заяви държавният глава на Празника на розата

Казанлък е световната столица на розата. Това заяви държавният глава Илияна Йотова пред жителите и гостите на Казанлък, където заедно с тях отбеляза Празника на розата. Президентът наблюдава ритуала „Розобер" и присъства на празничното дефиле на Царица Роза.

В приветствието си Илияна Йотова изтъкна традицията на празника, който се провежда за 123-а година, съобщават от пресцентъра на институцията. По думите й трябва да се отдаде почит на прославилите през времето българската роза на най-големите световни и международни изложения, „на тези, които печелиха още преди век и половина медалите за България, разнасяйки малките капчици от невероятното розово масло, което днес всички наричат течното злато на България". Тези заможни хора съградиха болници, читалища, училища тук, посочи държавният глава.

„И тази година божествената природа на България, красотата на Розовата долина, отвори пазвата си, за да отгледа най-красивата емблема на България – благоуханната роза", заяви президентът. Тя открои усилията на местната власт да съхранява традицията на празника.

„Хората ви ценят и идват тук, защото ще срещнат гостоприемство, приятели и ще могат да се насладят на изкуство, музика, танци, невероятни багри и носии, които виждаме в рамките на фестивала", посочи Илияна Йотова. Държавният глава изтъкна и работата на кмета на Казанлък Галина Стоянова, нейния екип и общинското ръководство за развитието на града, за да може младите хора да намират удовлетворение и мотив да остават в България.

Президентът подчерта необходимостта от повече грижа на държавата за българската роза. По думите й е нужна промяна в политиките, така че тя да бъде защитена. Другото най-голямо богатство са хората на тази земя, подчерта Илияна Йотова.

„Те много добре знаят колко грижи, колко трудолюбие, колко безсънни нощи са необходими, за да може днес нашите полета да бъдат Розовата градина", изтъкна президентът и изказа благодарност за труда им.

Преди началото на Празника на розата държавният глава Илияна Йотова проведе среща с кмета Галина Стоянова.