Илияна Йотова ще участва в конференция за регионалната сигурност на Балканите и Черно море

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Президентът Илияна Йотова ще участва в конференция, посветена на регионалната сигурност на Балканите и Черно море, съобщават от пресслужбата на институцията. Форумът „Към споделена регионална сигурност за мир, стабилност и сътрудничество на Балканите и Черно море" е организиран от фондация „Фридрих Еберт" и Института за икономика и международни отношения и ще се проведе в понеделник.

В рамките на дискусията ще бъде обсъдена необходимостта от укрепване на отбранителната готовност на Европа до 2030 г. и ускоряване на работата по всеобхватен анализ на заплахите за ЕС.

Събитието се провежда във връзка с българското председателство на Процеса за сътрудничество в Югоизточна Европа (ПСЮИЕ).

На 10 юни 2026 г. държавният глава Илияна Йотова ще бъде домакин на Срещата на върха на ПСЮИЕ, когато ще отбележи 30 години от създаването на инициативата.