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Илияна Йотова ще участва в конференция за регионалната сигурност на Балканите и Черно море

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Илияна Йотова Снимка: СНИМКА: Георги Палейков

Президентът Илияна Йотова ще участва в конференция, посветена на регионалната сигурност на Балканите и Черно море, съобщават от пресслужбата на институцията. Форумът „Към споделена регионална сигурност за мир, стабилност и сътрудничество на Балканите и Черно море" е организиран от фондация „Фридрих Еберт" и Института за икономика и международни отношения и ще се проведе в понеделник.

В рамките на дискусията ще бъде обсъдена необходимостта от укрепване на отбранителната готовност на Европа до 2030 г. и ускоряване на работата по всеобхватен анализ на заплахите за ЕС.

Събитието се провежда във връзка с българското председателство на Процеса за сътрудничество в Югоизточна Европа (ПСЮИЕ).

На 10 юни 2026 г. държавният глава Илияна Йотова ще бъде домакин на Срещата на върха на ПСЮИЕ, когато ще отбележи 30 години от създаването на инициативата.

Илияна Йотова

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