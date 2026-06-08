Персонален НОИ от "24 часа": Как се изплаща добавка от Учителския пенсионен фонд към пенсията

"24 часа" и седмичникът за втората половина от живота "Клуб 100" имат кампания в помощ на читателите си - персонализиран консулт с помощта на експертите на Националния осигурителен институт. В специалния проект "Персонален НОИ" всеки читател може да зададе своите въпроси за пенсия, обезщетения за безработица, наследствени доходи, майчинство или плащания въз основа на ТЕЛК. Експертите на осигурителния институт ще му отговорят възможно най-изчерпателно.

Отговорите ще бъдат публикувани всеки месец в "24 часа", "Клуб 100" и на най-големия информационен портал на български език 24chasa.bg. За да зададете своите въпроси към експертите на Националния осигурителен институт, можете да пишете на електронна поща [email protected] или на адрес: София 1202, ул. "Св. св. Кирил и Методий" №84, за "Персонален НОИ".

През тази година ми предстои пенсиониране. Работя като учител. Към момента на навършване на 62 години и 6 месеца ще имам около 39 години общ трудов стаж. Педагогическият ми стаж ще е 25 години и 5 месеца. Въпросът ми към вас е следният - имам ли право да отложа пенсионирането си и да доработя недостигащите ми 3 месеца, за да получа добавката към пенсията от учителския фонд? Мария Ивкова

Добавка от Учителския пенсионен фонд (УчПФ) може да се изплаща към пенсия за осигурителен стаж и възраст само при условията на чл. 69в, ал. 3 от Кодекса за социално осигуряване (КСО). Разпоредбата предвижда, че такава добавка се отпуска на учители, които първо са придобили право на срочна пенсия за ранно пенсиониране по чл. 69в, ал. 1 от КСО, но не са го упражнили, а са продължили да работят като учители и впоследствие са се пенсионирали при общите условия за пенсиониране с пенсия за осигурителен стаж и възраст от фонд “Пенсии” на държавното обществено осигуряване.

Следователно необходимите предпоставки за наличието на право на добавка от УчПФ към пенсията, отпусната по общия ред, са следните:

1. Лицето да отговаря на условията и да придобие право на ранно пенсиониране с пенсия по чл. 69в, ал. 1 от КСО от УчПФ, съгласно изискуемите от тази разпоредба възраст, учителски осигурителен стаж и заета учителска длъжност. Условията за придобиване на това право за жените учители през 2026 г. са: възраст 59 години и 6 месеца и придобит учителски осигурителен стаж 25 години и 8 месеца (това са жени, родени в периода от 01.09.1966 г. до 30.06.1967 г. вкл.);

2. Лицето да не се е възползвало от възможността да упражни придобитото от него право на ранно пенсиониране;

3. След като е придобило и не е упражнило правото си на ранно пенсиониране като учител, лицето да е продължило да работи на учителска длъжност, тъй като добавката по чл. 69в, ал. 3 от КСО се изплаща за всеки месец, за който за лицето има осигурителна вноска в УчПФ след придобиване право на пенсия по чл. 69в, ал. 1 от КCO;

4. Лицето впоследствие да придобие право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл. 68, ал. 1 и 2 от КСО при общите условия за навършена възраст и придобит общ осигурителен стаж (няма изискване към датата на придобиване на това право то да заема учителска длъжност). Условията за придобиване на това право за жените през 2026 г. са: възраст 62 години и 6 месеца и придобит общ осигурителен стаж 36 години и 10 месеца.

Посоченото означава, че добавка от Учителския пенсионен фонд при условията на чл. 69в, ал. 3 от КСО не може да се изплаща към пенсия за осигурителен стаж и възраст, отпусната по общия ред, ако преди това лицето не е придобило право на ранно пенсиониране като учител по чл. 69в, ал. 1 от КСО.