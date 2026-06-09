Персонален НОИ от "24 часа": Таванът на пенсията се ограничава със закона за бюджета, дори да работите след това, не може да получите повече от него

"24 часа" и седмичникът за втората половина от живота "Клуб 100" имат кампания в помощ на читателите си - персонализиран консулт с помощта на експертите на Националния осигурителен институт. В специалния проект "Персонален НОИ" всеки читател може да зададе своите въпроси за пенсия, обезщетения за безработица, наследствени доходи, майчинство или плащания въз основа на ТЕЛК. Експертите на осигурителния институт ще му отговорят възможно най-изчерпателно.

Отговорите ще бъдат публикувани всеки месец в "24 часа", "Клуб 100" и на най-големия информационен портал на български език 24chasa.bg. За да зададете своите въпроси към експертите на Националния осигурителен институт, можете да пишете на електронна поща [email protected] или на адрес: София 1202, ул. "Св. св. Кирил и Методий" №84, за "Персонален НОИ".

Вземам тавана на пенсията и продължавам да работя. Това ще ми се отрази ли по някакъв начин на бъдещата сума? Павел Димитров

Когато лицата работят след пенсионирането си, пенсията им може да се преизчислява както въз основа на осигурителен стаж, придобит след отпускане на пенсията, така и въз основа на осигурителен стаж и осигурителен доход, придобит след отпускане на пенсията. Трудовите пенсии подлежат и на ежегодно осъвременяване, считано от 1 юли на годината, по т.нар. швейцарско правило, установено в чл. 100 от Кодекса за социално осигуряване.

Максималният месечен размер на получаваната пенсия или сбор от пенсии, без добавките към тях, през последните години се определя със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за съответната година. Така нареченият таван на пенсиите се прилага, когато изчисленият действителен размер на пенсията го надвишава, като в този случай на пенсионера се изплаща законово определеният максимален размер. При ежегодното осъвременяване на такава пенсия, както и при преизчисляването ѝ с допълнително придобит след пенсионирането осигурителен стаж, съответно - осигурителен стаж и доход, се определя нов действителен размер на пенсията, увеличен съобразно конкретната хипотеза. Увеличението на действителния размер на пенсията в тези случаи обаче не води до реално увеличение на изплащаната сума, защото тя отново се ограничава до законово определения максимален месечен размер.