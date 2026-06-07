Откриха издирвания възрастен мъж в района на язовир Въча

Открит е издирваният възрастен 75- годишен мъж. Намерен е в района на язовир Въча, бил е забелязан от рибари и са го взели с лодка. Това съобщи говорителят на Областната дирекция на МВР в Пазарджик Мирослав Стоянов.

Ще бъде предаден на колеги от РУ на полицията в гр. Стамболийски, а те ще го предадат на служителите от РУ в Пещера, уточни Стоянов. Мъжът е успял е да премине пиша почти 10-12 километра през силно пресечена местност и да стигне до язовир Въча, който в тази част е в Пловдивска област.

В издирването в продължение на почти три денонощия се включиха служители на РУ Пещера, участъка в Батак, водачи на служебни кучета с три следови кучета, горски служители, местни хора от село Фотиново, ловци, много активно участие на доброволците от ДФ Актив 112 Брацигово, ДФ 112-Пловдив, екипи на USAR K9 с две обучени за търсене на хора кучета, Планинско спасяване Пазарджик със страхотен дрон, оборудван с термокамера.

Ръководството на ОДМВР-Пазарджик изказва благодарност на всички, участвали в издирването на възрастния мъж.