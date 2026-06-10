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Персонален НОИ от "24 часа": Пенсии се преизчисляват по два начина - автоматично с допълнителен стаж и със заявление, ако искате и с доход

Специален проект

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Персонален НОИ от "24 часа": Пенсии се преизчисляват по два начина - автоматично с допълнителен стаж и със заявление, ако искате и с доход
В специалния проект "Персонален НОИ" всеки читател може да зададе своите въпроси за пенсия, обезщетения за безработица, наследствени доходи, майчинство или плащания въз основа на ТЕЛК. Снимка ГЕОРГИ КЮРПАНОВ-ГЕНК

"24 часа" и седмичникът за втората половина от живота "Клуб 100" имат кампания в помощ на читателите си - персонализиран консулт с помощта на експертите на Националния осигурителен институт. В специалния проект "Персонален НОИ" всеки читател може да зададе своите въпроси за пенсия, обезщетения за безработица, наследствени доходи, майчинство или плащания въз основа на ТЕЛК. Експертите на осигурителния институт ще му отговорят възможно най-изчерпателно.

Отговорите ще бъдат публикувани всеки месец в "24 часа", "Клуб 100" и на най-големия информационен портал на български език 24chasa.bg. За да зададете своите въпроси към експертите на Националния осигурителен институт, можете да пишете на електронна поща [email protected] или на адрес: София 1202, ул. "Св. св. Кирил и Методий" №84, за "Персонален НОИ".

Пенсионер съм от  3.04.2024 г., което е година по-рано. Продължавам да работя, като заплатата ми се увеличава. Моля да ми се обясни как се  преизчислява пенсия? През 2025 г. получих разпореждане за увеличението, като бе посочен средният осигурителен доход за страната 2023 г. Лазар Козарев

С разпоредбата на чл. 102 от Кодекса за социално осигуряване (КСО) е уредено преизчисляването на отпуснатите пенсии за трудова дейност, когато след пенсионирането си лицата са придобили осигурителен стаж и осигурителен доход.

Регламентирани са два начина на преизчисляване на пенсиите, свързани с трудовата дейност на лицата:

- Служебно преизчисляване на пенсиите с допълнително придобития от пенсионера осигурителен стаж в периода след отпускането, съответно – след последното преизчисляване на пенсията. За това преизчисляване на пенсиите работещите пенсионери не подават заявления в териториалното поделение на НОИ, като преизчисляването се осъществява от 1 април на съответната година за всички пенсионери.

- Ежегодно преизчисляване на пенсиите с допълнително придобития от пенсионера осигурителен стаж и осигурителен доход в периода след отпускането, съответно след последното преизчисляване на пенсията. За това преизчисляване лицата следва да подадат заявление по обр. УП-28.

Преизчисляването се извършва ежегодно от първо число на месеца, следващ месеца на подаване на заявлението.

Когато преизчисляването с наличните данни в информационната система на НОИ за придобития осигурителен стаж и осигурителен доход е по-неблагоприятно за пенсионера, размерът на пенсията се определя само въз основа на данните за осигурителния стаж.

При преизчисляването на пенсията по посочените два начина се взема предвид средномесечният осигурителен доход за страната за 12 календарни месеца преди месеца на първото ѝ отпускане.

Автор на статията

24 часа

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