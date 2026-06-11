Персонален НОИ от "24 часа": За преизчисляване на пенсия с осигурителен доход трябва да се подаде заявление

"24 часа" и седмичникът за втората половина от живота "Клуб 100" имат кампания в помощ на читателите си - персонализиран консулт с помощта на експертите на Националния осигурителен институт. В специалния проект "Персонален НОИ" всеки читател може да зададе своите въпроси за пенсия, обезщетения за безработица, наследствени доходи, майчинство или плащания въз основа на ТЕЛК. Експертите на осигурителния институт ще му отговорят възможно най-изчерпателно.

Отговорите ще бъдат публикувани всеки месец в "24 часа", "Клуб 100" и на най-големия информационен портал на български език 24chasa.bg. За да зададете своите въпроси към експертите на Националния осигурителен институт, можете да пишете на електронна поща [email protected] или на адрес: София 1202, ул. "Св. св. Кирил и Методий" №84, за "Персонален НОИ".

Работещ пенсионер съм от 2018 г. Досега получавам преизчисляване на пенсията само за осигурителен стаж, но не и за осигурителен доход. Смятам, че осигуровките ми не са малко за това време. Как се изчислява добавката към пенсията с осигурителен доход? Христо Доков

Всяка година, считано от 1 април, Националният осигурителен институт (НОИ) преизчислява служебно пенсиите на работещите пенсионери, без да е необходимо подаване на заявление от тяхна страна. Преизчисляването за всеки пенсионер се извършва с положения от него до края на предходната календарна година осигурителен стаж, придобит след пенсионирането му, съответно – след последното преизчисляване на пенсията му.

За да бъде преизчислена трудовата пенсия не само с положения осигурителен стаж, но и с осигурителния доход, придобит в периода след отпускане на пенсията, е необходимо пенсионерът да подаде заявление до териториалното поделение на НОИ, което изплаща пенсията му. Към заявлението си лицето не следва да представя документи за осигурителен стаж и/или осигурителен доход.

Заявлението се подава еднократно, т.е. не е необходимо подаване на ново заявление всяка година. Преизчисляването на пенсията се извършва ежегодно, считано от първо число на месеца, следващ месеца на подаването му, като се вземат предвид осигурителните данни за лицето, налични в информационната система на НОИ, а за самоосигуряващите се лица – данните за внесените осигурителни вноски, които се отнасят за времето до края на месеца, предхождащ преизчисляването.

Когато преизчисляването с наличните данни за придобития осигурителен стаж и осигурителен доход е по-неблагоприятно за пенсионера, размерът на пенсията се определя само въз основа на данните за осигурителния стаж.

Формулярът на "Заявление за ежегодно преизчисляване на пенсия за трудова дейност по чл. 102, ал. 1, т. 2 от КСО" (образец УП-28), утвърден от управителя на НОИ, е достъпен на електронната страница на НОИ в раздел "Формуляри" - "Формуляри и образци за пенсии по българското законодателство и по регламенти".

Заявлението може да се подаде лично в приемната на териториалното поделение, чрез упълномощено съгласно чл. 18 от Административнопроцесуалния кодекс лице, по пощата, както и по електронен път по реда на Закона за електронното управление с квалифициран електронен подпис (КЕП) или с персонален идентификационен код (ПИК), издаден от НОИ или от Националната агенция за приходите.

Подаването на заявлението по електронен път става чрез: