Пожарникар от катастрофата на „Челопешко шосе": Имаше много зрители, които агресираха, викаха, обиждаха шофьора

„Имаше много зрители от квартала. Те повече пречеха, отколкото помагаха. Агресираха, викаха, караха се, обиждаха шофьора". Това разказа пред bTV Данаил Влахов, който е от пожарникарите, отзовали се на мястото на катастрофата на „Челопешко шосе", при която загинаха четирима.

„Шофьорът беше в шок от ситуацията. Той назад не е знаел колко хора и какво има. Това, което му е минало в мисълта като един нормален и обикновен човек , и знае, че има пострадали – чупи предния джам, излиза, самоевакуира се. Помогнал е на две жени – едната по-млада и една по-възрастна", казва Благой Благоев, който също е пожарникар.

На въпрос дали са помогнали на шофьора, Влахов отговаря: „Той, шофьорът, беше около нас, за да е далеч от тях".

„Да, няколко пъти. Забележки правих, че пречат на нас и линейките. Те си викат и си крещят", казва още Данаил Влахов.

„Дежурството си вървеше съвсем нормално, докато не чухме силен удар. Нещо необичайно за района. Погледнахме се всичките колеги един друг. Разбрахме, че има нещо. Излязохме от пожарната и видяхме в далечината преобърнат автобус на градския транспорт. Веднага се качихме в пожарния автомобил и тръгнахме към произшествието", разказва Благой Благоев.

По думите му, когато екипът пристига, в автобуса вече има пожар, а около него – ранени хора.

„Отидохме на място – какво да видим? В автобуса вече гори – около него ранени хора. Толкова тежко, че не можеха сами да се евакуират", казва Благой Благоев.

Данаил Влахов от „Пожарна безопасност и защита на населението" посочва, че екипите са започнали гасене, а паралелно с това е започнала и евакуацията на хората.

„Започнахме гасене. През това време колегата започна да евакуира хората, които се изтеглиха от мястото на пожара към задния сектор на автобуса. След като загасихме пожара, от задния сектор започнахме да изваждаме останалите хора, които бяха с тежки наранявания – счупени крака, ръце", казва Данаил Влахов.

„Трябваше да ги изтеглим през люковете на автобуса. Автобусът беше на една страна. Нямаше друг вариант", допълва той.

Според Благой Благоев е имало голяма опасност, ако пожарът не бъде овладян веднага.

„Имаше голяма опасност, ако не бяхме започнали веднага да гасим автомобила, да се запали и автобусът. Той е на газ. Един от нашите колеги, докато ние вадим пострадалите, изключва ключ-масата на автобуса. Спира тока в него", казва той.

Благоев разказва и за състоянието на шофьора след инцидента.

„Призвание – част от живота. И в нас има този страх, но екипната работа, адреналинът и това, че някой ни чака да му помогнем, ни карат да бъдем смели и спокойни", споделя Благой Благоев.