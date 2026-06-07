Почина актрисата Кина Дашева, майка на режисьора Андрей Слабаков

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Актрисата Кина Дашева почина на 92-годишна възраст, съобщи в профила си във Фейсбук синът ѝ Андрей Слабаков.

„На 92 години и 7 месеца почина майка ми Кина Дашева. Сбогом, мамо!", написа режисьорът, цитиран от БТА. Тя е втората съпруга на актьора Петър Слабаков.

Кина Дашева е участвала във филмите „Пленено ято" (1962), „Веригата" (1964), „Всичко е любов" (1979), „Бяла магия" (1982), „Опасен чар" (1984), „Мечтатели" (1987), „Маргарит и Маргарита" (1989), „Адио, Рио" (1989), както и в телевизионната новела „Неда" (1982).