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Почина актрисата Кина Дашева, майка на режисьора Андрей Слабаков

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Кина Дашева - втората съпруга на Петър Слабаков и майка на Андрей

Актрисата Кина Дашева почина на 92-годишна възраст, съобщи в профила си във Фейсбук синът ѝ Андрей Слабаков.

„На 92 години и 7 месеца почина майка ми Кина Дашева. Сбогом, мамо!", написа режисьорът, цитиран от БТА. Тя е втората съпруга на актьора Петър Слабаков.

Кина Дашева е участвала във филмите „Пленено ято" (1962), „Веригата" (1964), „Всичко е любов" (1979), „Бяла магия" (1982), „Опасен чар" (1984), „Мечтатели" (1987), „Маргарит и Маргарита" (1989), „Адио, Рио" (1989), както и в телевизионната новела „Неда" (1982).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Кина Дашева - втората съпруга на Петър Слабаков и майка на Андрей

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