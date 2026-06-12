Персонален НОИ от "24 часа": Как се изчислява стаж с майчинство, ако сте работили и в ЕС

"24 часа" и седмичникът за втората половина от живота "Клуб 100" имат кампания в помощ на читателите си - персонализиран консулт с помощта на експертите на Националния осигурителен институт. В специалния проект "Персонален НОИ" всеки читател може да зададе своите въпроси за пенсия, обезщетения за безработица, наследствени доходи, майчинство или плащания въз основа на ТЕЛК. Експертите на осигурителния институт ще му отговорят възможно най-изчерпателно.

Отговорите ще бъдат публикувани всеки месец в "24 часа", "Клуб 100" и на най-големия информационен портал на български език 24chasa.bg. За да зададете своите въпроси към експертите на Националния осигурителен институт, можете да пишете на електронна поща [email protected] или на адрес: София 1202, ул. "Св. св. Кирил и Методий" №84, за "Персонален НОИ".

В България имам 10 години стаж, 3 години платено майчинство от 1987 до 1989 г., по договор работено само 7 дни. Имам 9 години и 3 месеца стаж в Португалия. Сега съм на 62 години. Имам ли право да се пенсионирам на 67 години с този стаж? Галина Иванова

По отношение на гражданите на държави-членки на ЕС, придобили осигурителни периоди по законодателството на две или повече държави, са приложими разпоредбите на Регламент (ЕО) № 883/2004 за координация на системите за социална сигурност.

Съгласно чл. 6 от посочения регламент, когато за придобиване-право на обезщетение/пенсия по законодателството на една държава членка, е необходимо наличието на определен осигурителен период, компетентната институция на тази държава при преценка на правото на обезщетение/пенсия сумира осигурителните периоди, придобити по законодателството на всички държави членки, в които е било осигурявано лицето. На това основание, в случай че е налице български стаж над 12 месеца, при преценка на правото на българска пенсия същият ще бъде сумиран с потвърдения португалски стаж.

В случай че въз основа на така сумираната обща продължителност на осигурителните периоди в България и Португалия отговаряте на условията за пенсиониране по Кодекса за социално осигуряване, ще ви се следва българска пенсия.

В запитването се посочва, че имате 10 години български стаж и 9 години и 3 месеца португалски стаж. От формулировката не става ясно дали периодът на майчинство е по време, през което сте били в трудово правоотношение по българското законодателство, или по време, когато не сте работили, респективно – не сте се осигурявали. В първия случай майчинствот не следва да се зачита отделно, доколкото е в рамките на трудовото правоотношение, и стаж се зачита на това основание, в т.ч. и за периода на майчинство. Ако не е налице основание за зачитане на майчинството на друго основание, след 3.07.1984 г. на неработещата майка се зачита за стаж времето до навършване на 3-годишна възраст на детето.

Съгласно чл. 68, ал. 3 от КСО мъжете и жените се пенсионират на 67-годишна възраст при наличие на 15 години действителен стаж. Действителен е стажът, придобит по трудово или служебно правоотношение, или при упражняване на дейност като самоосигуряващо се лице, за която са внесени дължимите осигурителни вноски, както и в някои други специфични, изброени от закона случаи. Най-общо казано, действителният стаж е този, придобит при упражняване на трудова дейност. Съответно периодът на майчинство, придобит от неработеща майка, се зачита като осигурителен стаж, но не като действителен такъв. Следва да се има предвид, че прилагането на тази разпоредба зависи от условието лицето да не е придобило право на пенсия по общия ред, при който пенсионирането е на по-ниска възраст, но при по-голяма продължителност на осигурителния стаж.