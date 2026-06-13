Персонален НОИ от "24 часа": Пенсията за инвалидност и добавката за чужда помощ на хората, навършили пенсионната възраст, се отпускат пожизнено

"24 часа" и седмичникът за втората половина от живота "Клуб 100" имат кампания в помощ на читателите си - персонализиран консулт с помощта на експертите на Националния осигурителен институт. В специалния проект "Персонален НОИ" всеки читател може да зададе своите въпроси за пенсия, обезщетения за безработица, наследствени доходи, майчинство или плащания въз основа на ТЕЛК. Експертите на осигурителния институт ще му отговорят възможно най-изчерпателно.

Отговорите ще бъдат публикувани всеки месец в "24 часа", "Клуб 100" и на най-големия информационен портал на български език 24chasa.bg. За да зададете своите въпроси към експертите на Националния осигурителен институт, можете да пишете на електронна поща [email protected] или на адрес: София 1202, ул. "Св. св. Кирил и Методий" №84, за "Персонален НОИ".

Получавам инвалидна пенсия и през октомври 2026 г. ще навърша 62 години и 4 месеца. Пенсията ми по болест ще стане ли пожизнена? Геновева Атанасова

Пенсията за инвалидност и добавката за чужда помощ на лицата, които не са навършили общата пенсионна възраст, т.е. възрастта по чл. 68, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване (КСО), се отпускат за срока на трайно намалената работоспособност, съответно – срока на необходимостта от чужда помощ, определени от териториална експертна лекарска комисия или от Националната експертна лекарска комисия с експертно решение.

Пенсията за инвалидност и добавката за чужда помощ на лицата, навършили възрастта по чл. 68, ал. 1 от КСО, се отпускат пожизнено.

Ако лицето навърши възрастта по чл. 68, ал. 1 от КСО през срока, за който му е определена трайно намалена работоспособност/необходимост от чужда помощ, то получаваната инвалидна пенсия и добавката за чужда помощ към нея се считат за отпуснати пожизнено от датата на навършване на възрастта. Следва да се подчертае, че трансформирането на пенсията за инвалидност в пожизнена не превръща в пожизнено и експертното решение, издадено от органите на медицинската експертиза.