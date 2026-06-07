Четири от US военните самолети напуснаха летището в София

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Четири от самолетите-цистерни Boeing KC-135 Stratotanker ВВС на САЩ напуснаха летище „Васил Левски" в София. Това показва информация в платформата Flightradar24, която проследява полетите в реално време.

Летателните машини на САЩ имат разрешение да пребивават на летище "Васил Левски" до 30 юни. Правителството удължи срока, за да могат съюзниците да препланират операциите си и да намерят друга локация.

Става въпрос за стратегически цистерни Boeing KC-135 Stratotanker, както и транспортни Lockheed C-130 Hercules и Boeing C-17 Globemaster III.

Мисията им е с невоенен характер и те подпомагат логистично операциите на съюзниците на НАТО в региона. На територията на страната е разрешено пребиваването на до 500 души обслужващ персонал.

В края на май Министерския съвет удължи разрешението за пребиваването им, срещу искане за отпадане на визите за български граждани.

"На миналото заседание на Министерския съвет обявих, че при разговор с президента на САЩ поисках отпадане на визите за българските граждани", каза тогава премиерът Румен Радев. Тоя обяви, че до момента няма положителен отговор, затова България не може да отговори положително на искането за дълъг престой на самолетите и цистерните на летище София.