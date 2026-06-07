През 2025 г. - 15 постройки, 2026-а - вече сто в "Баба Алино", обяви бившият главен архитект на Варна

Към януари 2025 г. в местността "Баба Алино" край Варна били констатирани 15 постройки, а през май 2026 г. вече били 100. Това заяви бившият главен архитект на Варна Стоян Петков, който сега е общински съветник от ГЕРБ, по Нова тв.

Той самият е заемал длъжността главен архитект само 5 месеца през 2023 г., когато по думите му е забранил на нотариусите в града да издават удостоверения за търпимост. Този вид документ на практика дава възможност за строеж, докато строителят все още няма разрешение.

Тогава бил разбрал от Камарата на нотариусите, че се злоупотребява с такива удостоверения. Затова решението му било само той да може да ги издава и през 5-те месеца издал около 15, но нито едно от тях не било за местността "Баба Алино". Обясненията му бяха във връзка с правото му на отговор по повод тв участие на регионалния министър Иван Шишков.

За местността "Баба Алино" имало три удостоверения за 21 постройки - според него очевидно с невярно съдържание, а в момента в кадастралната карта има 49 постройки, едната е 5-етажно блокче, каза Петков.

Той обясни, че тези удостоверения не са разрешение да се строи. Изграждането е започнало в края на 2023 г. и в началото на 2024 г. Според бившия главен архитект кметът е имал пълната власт да предприеме всички действия, включително и за спиране, дори и за премахване на строежа.