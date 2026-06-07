Ивайло Кукурин: Освен 22-етажен небостъргач в "Младост" ще има и социални сгради

Мястото на 22-етажната сграда в „Младост" е точно там. Планираме не само нея, но и изграждането на истински ансамбъл от социални сгради, който столичани заслужават. Това каза в предаването „120 минути" по bTV кметът на столичния район „Младост" Ивайло Кукурин.

„За зоната предвиждаме не само тази сграда, която незнайно защо удобно за някои партии излиза на преден план, а и кино. Моята амбиция е да развием културен дом. Съвсем скоро ще започне строителството на мултифункционална спортна зала. Предвиден е парк от срещуположната страна. Вече имаме сключен договор и съвсем скоро ще започне изграждането на детска градина", обясни той.

Споровете около проекта за строеж на небостъргач в столичния квартал "Младост" многократно влизаха в информационния поток през тези месеци. Кукурин сподели, че се предвижда постройката да бъде офис сграда.

„Категорично частта, която ще бъде обезщетение за Столична община и за район „Младост", ще може да се ползва от гражданите с цел развитие на социални дейности. Мислим, че там ще можем да изградим няколко зали, които да бъдат галерии и да се посещават. Голямата ни идея е това обезщетение да се използва и за нова, модерна и адекватна администрация", коментира районният кмет.

Сградата ще е с височина 75 метра и ще се строи на площ от 45 хиляди квадратни метра, с 15 хиляди квадратни метра паркинги. Около 93% от терена е собственост на общината, която в замяна ще получи между 26 и 30% от сградата върху него.

По думите на Кукурин сделката е много добра. „Процентите са 30. При това се изпуска един важен детайл - условието ще бъде тази сграда да бъде завършена до ключ, което също е една голяма инвестиция. Довършителните работи са изключително скъпи, особено при такъв тип сгради. Така че икономическата обосновка е изключително изгодна и софиянци ще получат нещо наистина модерно срещу 0 лева инвестиция от страна на района и общината. Този актив ще бъде на стойност около 50 милиона евро, което мисля, че не е постигано през последните три мандата на Общинския съвет".

„Обичайна сделка е срещу дял от по-малко от 8% от терена частен инвеститор да получава над 70% от сградата. Това е една форма на публично-частно партньорство. Такива сделки се правят включително и в Столична община", поясни Кукурин.

По думите му всеки, който има частен терен, отдава правото си на строеж на друг инвеститор срещу обезщетение, защото иначе не може сам да реализира подобен проект. „И категорично тук трябва да се каже, че тези 8% от сложната съсобственост са изключително важни и ограничаващи, защото без съгласието на трите страни всяко друго действие би било обречено".

„Инвеститорът още през изминалата година беше заявил своето инвестиционно намерение с предложение към общината. След което ние минахме по законово установената процедура. Тази оценка се прави от лицензирани оценители, които имат договор със Столична община", подчерта Кукурин.

Районният кмет обясни, че оценката е на база доклад от лицензиран оценител и той предлага 26%. „В рамките на дебатите и това, което успяхме да постигнем, защото това е решение на Общинския съвет, процентите бяха увеличени на 30%, което за мен е още по-добре".

„Законовият ред е аз да предложа оценката, която ми е дадена от оценителя, а вече решението на Общинския съвет да увеличи процента е в техните ръце. Радвам се, че се случи така, защото това означава, че жителите на „Младост" ще получат повече", смята Кукурин.

„Младост" страда от много проблеми, свързани с презастрояването, но това е моя битка още от първия ден. Специално тази сграда е на място, което е определено като „Младост Център" още преди повече от 20 години. Идеята е тази зона да се развива по този начин. Моята концепция е именно там най-накрая Столична община да изгради зона с наистина адекватна социална инфраструктура", сподели той.

По думите му кметът Терзиев е дал пример, че мястото на такъв тип сгради, от гледна точка на градоустройство, е точно там. „Ако е в междублоково пространство, съм съгласен, че е крайно неразумно. Но тук не говорим за такова нещо. Става въпрос за най-централния булевард със спирка на метрото. Така че, ако някъде се строи нещо високо, това е едно от най-добрите места в „Младост".