10% от училищата без пари в сметките си временно, но министерството ще превежда за заплати и ремонти (Обзор)

Директори тревожни с какво ще се разплащат

МОН: Мярката е временна, няма да ги оставим без средства

Тревога обхвана директори на държавни училища, след като правителството нулира неизразходваните до 3 юни средства в техните сметки.

Министерство на образованието успокои обаче пред "24 часа", че става въпрос за 10% от учебните заведения, а мярката е временна до приемането на бюджета до края на годината.

250 са държавните училища в цялата страна, сред които са Националната гимназия за древни езици и култури "Св. Константин-Кирил Философ", Национална природо-математическа гимназия, гимназията по електроника "Джон Атанасов", финансово-стопанската гимназия, търговско-банковата, музикалното училище "Л. Пипков", гимназиите по транспорт, телекомуникации, строителство и архитектура, туризъм, полиграфия и политехника и др. Такива са и повечето професионални гимназии в цялата страна.

Отнемането на лимитите по сметките на държавните училища е

със заповед на министрите на финансите Гълъб Донев и на образованието Георги Вълчев

Тя е препратена до държавните училища чрез регионалните инспекторати по образование.

"С оглед по-ефективно управление на публичните разходи до приемането на Закона за бюджета за 2026 г. служебно се отнемат неизразходените до 3 юни лимити за плащания по Системата за електронни бюджетни разплащания (СЕБРА)", пише в писмото до директорите.

Притеснението на директорите е, че след приемането на еврото, всяко училище на практпика има само една сметка.

"По-големият проблем е, че през февруари ни посъветваха да закрием сметките по "Еразъм", които са европейске пари и абсолютно всички наши средства вече са само в една сметка - частта от делегираните бюджети, собствените приходи плюс парите от "Еразъм". За всеки разход трябва да се пише писмо", обясни проблема за "24 часа" Таня Михайлова, директор на Националната професионална гимназия по прецизна техника и оптика "М. В. Ломоносов".

Тя описа училището като голяма къща. "Крайно време е да се развенчае митът, че директорите правят каквото си искат. Ние работим със системата на двойния подпис. Нито един директор не може сам да направи каквото и да реши. Спазваме финансова дисциплина.

Ако сега някое училище се наводни, няма как да извикаш фирма

Как ще се плати? Някой ще чака сума ти време да ти одобрят разхода ли?", пита Михайлова, която доскоро беше зам.-министър на образованието.

Председателят на Съюза на ръководителите в системата на народната просвета Диян Стаматов преброи, че са нулирани сметките на около 300 училища. Това обикновено се случва на 31 декември всяка година.

През лятото това не е правено от 2007 г. насам

Затова и Стаматов допуска, че проблемът е свързан с цялостното финансиране в държавата. От съюза са помолили за среща с проф. Георги Вълчев и екипа му, на която директори споделили, че това би довело до проблеми на училищата, свързани с разплащания, с европейски средства, ремонти, обезщетения за пенсиониране на учители, обясни той. Министърът уверил, че това е кратковременна мярка, докато се приеме Законът за държавния бюджет.

Това потвърждават от МОН и в позиция до "24 часа", като уточняват, че освен че е временна, мярката се отнася единствено до държавните образователни институции. Месечните лимити ще продължат да се превеждат, както и досега, и няма да има месец без финансово обезпечение.

В условията на този режим няма да останат необезпечени належащи плащания или такива по предвидени ремонти. При необходимост от допълнителни средства, извън издръжката им за конкретния месец, училищата ще могат да заявяват към МОН допълнително финансово обезпечаване на поети вече задължения по проекти, програми, договори и ремонтни дейности, уточниха от екипа на проф. Вълчев.

От МОН увериха, че ще направят всичко възможно, за да се гарантира нормалното функциониране на училищата и те да бъдат финансово обезпечени и подкрепени.