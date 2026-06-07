Радан Кънев отказа офертата на Атанас Атанасов за обща пенсия

"Съвсем не мисля да се пенсионирам. И се надявам, че г-н Атанасов също няма такива планове. Партията има нужда от целия си потенциал в трудните години, които идват. От промяна и приемственост, надграждане и развитие".

Това пише във Фейсбук Радан Кънев по повод предложение на Атанас Атанасов двамата да се пенсионират заедно, за което научи "24 часа" по-рано през деня.

Евродепутатът от ДСБ Радан Кънев отказа офертата на председателя на партията Атанас Атанасов да излязат в политическа пенсия едновременно, като написа, че вътрешнопартийното общуване трябва да се осъществява на партийни форуми, а не в публичното пространство.

"Веднъж изтекла към медиите, такава информация се нуждае от съответен публичен отговор. Надявам се след него разговорът да се върне където му е мястото - на събранията на Демократи за силна България", пише Кънев.

"Накратко - учтиво, сдържано и с уважение отказах предложението да номинирам и реша следващия председател на ДСБ вместо делегатите на Националното събрание", продължава текста на публикацията.

"Членовете на ДСБ имат правото да решат кой ще ги води и представлява през следващите 4 години. Аз ще бъда един от кандидатите, а колкото по-голям е изборът, толкова по-добре", пише още Радан Кънев, като допълва, че конкуренцията не е повод за конфликт и не носи риск.

"Ние сме единни в идеите и приоритетите си. Нямаме и спор в добрата оценка за работата на ръководството и депутатите си. Очевидно споделяме и виждането, че новите рискове и възможности изискват сериозен вътрешен дебат, който ще се проведе на 11 юли", завършва публикацията си Кънев.