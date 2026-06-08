Странностите на морето: много риба по никое време, мъртвото вълнение подрани с 2 месеца

Началото на лятото изненада с големи количества сафрид, чернокоп и черна врана: или заради по-студеното море, или заради по-малко гърмежи от войната в Украйна

На странни явления се натъкват местни и туристи по Южното Черноморие в началото на лятото. Едното е свързано с рибата, която е в необичайно големи количества за това време на годината.

Става въпрос за сафрида, който се появи в изобилиe на юг от нос Емине. Среща се във всякакви размери - дребен (тип граца), среден и едър. В зависимост от големината

по бургаските пазари може да се намери от 2 до 8 евро за кило

Според търговци и рибари през юни не би трябвало да има толкова много сафрид. Имало е, но гръцки, а сега гръцка риба няма, защото има от по-вкусната черноморска. Пресният черноморски сафрид обичайно се появява в ранна пролет и се скрива през април.

"Задържа се вече близо два месеца, което е необичайно", казват рибарите. И не намират логично обяснение за това явление.

Според някои причината е по-хладната морска вода сега, която още задържа сафрида край нашите брегове. Други смятат, че гърмежите на мини в Черно море заради войната в Украйна са намалели, което се е отразило благоприятно за миграцията на сафрида.

В този дух са и обясненията за появата по никое време на пресен чернокоп. От 3-4 дни рибари ловят деликатесната риба в големи количества и не могат да повярват на очите си. Есента, когато обикновено е сезонът , местните бяха попарени от липсата на чернокоп, което беше странно. През октомври и ноември рибарите почти не извадиха от тази риба, а разпродаваха от урожая през 2024 г., когато морето завираше от нея.

След липсата му през есента сега отново се е появил по никое време. Продава се за 15-18 евро за килограм. Търговците не смеят още да го намалят, но са готови да свалят цените, ако по-дълго се задържи в изобилие в наши води.

"Тогава, естествено, ще поевтинее, но появата му сега и много едър е толкова странно, че не смеем да свалим цените", коментират от рибните щандове на пазара "Краснодар" в Бургас. Черноморската врана вече се лови по-често в наши води.

На места пресният чернокоп е с размери на лефер,

който остава най-скъпата черноморска риба - по 20 евро и нагоре за кило.

Раннният летен урожай си личи и по появата в големи количества на високо ценената деликатесна черноморска врана. Така е известна дивата ципура, която се среща в Черно море и за разлика от другата, отглеждана изкуствено в развъдници, е много по-вкусна. Среща се почти на всяка рибна сергия, докато преди беше истински късмет да се намери. Цената варира между 8 и 10 евро килото.

Рибарите в Бургаско още не могат да повярват какво им се случва сега след слабата есен, когато се връщаха с празни мрежи и вадеха риба от фризера.

Междувременно необичайно за началото на юни подрани мъртвото вълнение, което обикновено се появява през август. Сега опасното подводно течение се забелязва от една седмица, недоумяват спасителите. Съветите им са да не се плува срещу него, за да не се изтощава тялото, а успоредно на течението.

"Може да легне и по гръб, защото човек има плаваемост и ако е близо до брега, да се опита да плува не срещу течението, защото то е с по-голяма скорост. Човек плува с 5-7 км/час, докато мъртвото вълнение може да бъде до 20-30 км. Което означава, че човек не трябва да се бори с мъртвото вълнение.

Плува се по диагонал и косо,

защото тук примерно има мъртво вълнение, а на 20-30 метра от двете страни има течение. И по такъв начин човек, ако плува косо или по диагонал, може да излезе и да вика и да маха за помощ", обяснява старши спасителят на бургаския плаж Петър Русев. ПЕТЪР РУСЕВ

Той предупреждава летовниците да внимават и с водата, тъй като още е студена и се получава хипотермия, която води до крампи и схващане на крайници.

Още с официалното откриване на сезона морето взе първата жертва на плаж "Олимпийски надежди" край Несебър, където се удави жена.

"Времето е динамично, появява се и мъртво вълнение, затова ние, когато започнем работа, първото нещо е да проверим какво е дъното, дали морето дърпа, да знаем каква флагова сигнализация да сложим – дали е зелено, жълто или червено.

Но това нещо може да се променя много бързо.

Морето се променя за половин час според времето или според вятъра",

обяснява Петър Русев.

Според специалисти причините за подранилото мъртво вълнение са климатичните промени през последните години, които нарушават обичайния сезонен ритъм на морето. Това означава екстремни температурни контрасти и морски горещи вълни, които предизвикват преждевременна поява на мъртвака.

Съветите на спасителите са летовниците да плажуват на охраняеми зони. Плюс за тази година е, че рекорден брой ивици на Южното ни Черноморие бяха удостоени със званието "Син флаг", което освен чисто море и пясък гарантира и надеждно присъствие на спасители и медицински екип.

Този сезон 26 плажа и 6 пристанища по Българското Черноморие бяха удостоени с престижния приз. Най-много са в общините Несебър и Созопол, като прави впечатление, че след дълги години отсъствие със "Син флаг" е удостоен и Северният плаж в Бургас.

Димитър Янчев, Ченгене скеле: Връщаме се към нормалното - преди години имаше прясна риба целогодишно

"Задържането на сафрида толкова дълго в морето е оптимистично явление. Явно се връщаме към някаква нормалност. Младите не помнят, но едно време сафрид имаше целогодишно. Ще ви дам един пример: лятото сме на лодката на устието на Ропотамо и вечерта няма какво да ядем. Тогава хвърляме няколко чепарета в морето и вечерята е осигурена", спомня си Димитър Янчев, председател на сдружение "Морски сговор" и неформален кмет на рибарското селище Ченгене скеле южно от Бургас.

Морският вълк няма обяснение за този природен феномен сега, но според него се дължи на съвкупност от няколко елемента. Димитър Янчев, Ченгене скеле

"Може би става въпрос за изменени миграционни потоци, за променена миграционна памет, течения, състав на водата", казва Димитър Стоянов.

Но е категоричен, че каквито и да са промените, е крайно време вече да се направи мониторинг на морската ни акватория, който може да даде обяснения за много неща, включително и за инвазията на чужди видове. Например защо морето е пълно с делфини от вида муткура, а от афала са останали само 200 бройки.