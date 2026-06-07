Нова схема – книжка от чужбина, без да можеш да четеш и пишеш

Шофьорите убийци от "Ботунец" Васко Тайсъна и Траян си ги купили от Чехия срещу 10 хил. евро

Проверяват доходите на братовчедите, местните ги свързват с лихварство

Затягането на правилата за шофьорските курсове в България отвори нова схема, при която книжка може да се вземе в чужбина. При това без кандидатът да може да чете и пише. После, ако документът е валиден и е издаден в страна от ЕС, дори може да бъде подменен с български без курс и нов изпит.

Схемата лъсна след катастрофата с автобуса до Челопечене в петък вечерта. Двамата шофьори от колите, участвали в гонката, завършила с четири жертви, са си купили чешки шофьорски книжки за по 10 хил. евро, научи “24 часа”.

28-годишният Васко Филипов-Тайсъна е бил зад волана на мерцедес, а 34-годишният Траян Филипов е управлявал ауди А8. Двамата мъже бяха нарочени за част от местната групировка “Калашниците”, арестувана и разследвана през март 2025 г. за сводничество. Всъщност Васко Филипов често се е снимал с тениска, на която е изобразен руският автомат, както прави бандата от “Ботунец”. Иначе Филипови

парадират с пари, скъпи коли и златни накити,

но са неграмотни - имат едва начално образование. За да станеш шофьор с българска книжка, законът изисква завършен 10-и клас. (Виж в карето долу.) Васко, Траян и други техни роднини и приятели от София са пзползвали услуги на посредник, за да вземат шофьорски книжки от Чехия, където няма изискване за предоставяне на диплома за образование.

Сами са давали координатите му помежду си. Цената била 10 хиляди евро. Срещу крупната сума са записани на курс, без да са ходили дотам. След това пътували до страната, за да се явят на изпит формално, а листовките им били попълнени предварително. На неграмотни, но богати хора от квартала са предлагани и книжки от Сърбия, Албания и други държави извън ЕС, но те предпочитали Чехия. По разследването на тежката катастрофа прокуратурата вече проверява и свидетелствата за управление на двамата обвиняеми. Документите са валидни и легално издадени. За разлика от книжката на дрогирания Георги Семерджиев например, който през 2022 г. уби две млади жени в центъра на София. Неговата беше от Швейцария, но се оказа, че е фалшива.

Васко и Траян са само част от мъжете в черно, които са

известни отдавна с безразсъдното си шофиране по улиците

на район “Кремиковци”. Положението става нетърпимо през пролетта, разказват пред “24 часа” местни жители. Майки с колички неведнъж са се оплаквали от тях, защото форсирали двигателите, шофирали бързо и надували чалга в колите си до нетърпимост за околните. Траян Филипов

В петък вечерта Васко и Траян си спретнали гонка с автомобилите си. Първият качил в колата братовчедите си Павел, Здравко и Демир, а вторият - Стойчо и Владимир. Всички са с фамилия Филипов, която е една от известните в “Ботунец” и съседните квартали. Двете коли са се движили с 150 км/ч по “Челопешко шосе”. Според местните то е в лошо състояние и не позволява скорост, по-висока от 60 км/ч. Едната кола се блъснала в стълб, разполовила се и се ударила в спирка на градския транспорт. Другата се врязала в автобуса и се запалила.

По един от пътниците в двата автомобила умира - Здравко и Владимир. Освен това са загинали и двама индийци, които са били пътници в автобуса, който се е преобърнал след удара. Шофьорът на рейса е направил всичко възможно, за да избегне удара от летящата срещу него кола, но не е успял. Други 17 души са ранени.

Веднага след инцидента

Васко Филипов

крещял на шофьора на автобуса, без да се опита да помогне на пострадалите

Васко и Траян са арестувани. Тестовете за алкохол и наркотици са отрицателни, но са взети и кръвни проби. И двамата имат глоби за шофиране с висока скорост, както и за това, че са карали без книжки, но преди години. Имат и криминални прояви.

Местните ги свързват с лихварския бизнес. В миналото работили и в чужбина. По разследването ще се проверява и имуществото им. Нито Васко, нито Траян имат регистрирани фирми, показа проверка на “24 часа”. Преглед в социалните мрежи на Васко Филипов показва, че младият мъж и братовчедите му често публикуват клипове, на които броят пачки и показват златните си пръстени.

Това е останало от колите, след като са катастрофирали при гонката.



Разследват схемата в Прага, 16 са обвиняеми

Чешката полиция разследва мащабни схеми за незаконно придобиване на шофьорски книжки, при които кандидати са получавали право да управляват автомобил без реално обучение, без изпит, а в някои случаи дори без да могат да четат и пишат. Разследванията, описани в чешката преса, поставят и важен въпрос за България - може ли чужда книжка от държава в ЕС да се използва като начин да се заобиколи българското изискване за завършено образование.

Чехия е показателен пример, защото в официалните условия за издаване или разширяване на право за управление не се вижда българският тип образователно изискване. Чешкият държавен портал посочва като условия минимална възраст за съответната категория, медицинска годност, професионална компетентност чрез изпит, обичайно пребиваване в Чехия или поне 6 месеца обучение там, липса на забрана за управление и липса на друга валидна книжка от държава в ЕС.

В края на януари 2026 г. чешкото издание Seznam Zpravy съобщи за акция в службата на общинската администрация в Черношице, на работно място в Прага, свързано с шофьорски книжки. След нея полицията е обвинила 16 души, а ядрото на разследването е незаконното придобиване на право за управление. Според криминалистите обвинените са действали като организирана престъпна група, а част от тях са разследвани и за злоупотреба с власт от длъжностно лице и многократно приемане на подкупи.

Прокуратурата е поискала всички 16 обвиняеми да бъдат оставени в ареста. Още по-важното е, че чешките разследващи проверяват над 200 случая, при които хора са получили шофьорски права в нарушение на закона. От полицията предупреждават, че този брой вероятно не е окончателен и може да се увеличи.

Друга публикация - на Novinky.cz, описва още по-конкретен механизъм. Във Вишковско полицията е задържала четирима мъже, заподозрени в мащабни измами с шофьорски книжки. Сред тях са изпитен комисар към общинска служба, двама собственици на автошколи и посредник, който намирал кандидати.

Според полицията бъдещите шофьори са минавали обучението само на хартия. Те формално били записвани на курс и изпит, но реално не са преминавали нито обучение, нито практика. Заключителните тестове вместо тях били попълвани от изпитния комисар или от собствениците на автошколите. Началникът на районната полиция Томаш Адам е цитиран с думите, че част от хората, получили така право да управляват, не са можели дори да четат и пишат.

Схемата е действала от средата на 2023 г. Посредникът подавал необходимите данни и документи на кандидатите. Сред тях е имало и чужденци, предимно от Словакия. Той е осигурявал и фалшиви медицински удостоверения. Според полицията изпитният комисар изобщо не е виждал част от кандидатите и не е имал представа за здравословното им състояние.

Разследващите говорят за десетки случаи, които продължават да документират. След приключване на проверките хората, получили книжки по този начин, трябва да загубят правото си да управляват. Срещу участниците в схемата са повдигнати обвинения за приемане на подкуп, злоупотреба с власт от длъжностно лице, подкупване, фалшифициране и издаване на невярно медицинско удостоверение. За част от обвиняемите заплахата е до 10 години затвор.

В двете чешки публикации няма твърдение, че в тези конкретни схеми са участвали българи. В единия случай се съобщава за над 200 проверявани книжки, а в другия - за чужденци, предимно словаци.

В България сядаш легално зад волана със завършен 10-и клас

В България при първоначално издаване на свидетелство за управление на МПС към заявлението се прилага копие от документ за завършен най-малко първи гимназиален етап на средно образование. За хората, завършили основно образование или 10-и клас до 26 септември 2017 г. по стария Закон за народната просвета, се допуска документ за завършено най-малко основно образование. Това е записано в информацията на МВР за първоначално издаване на шофьорска книжка.

При подмяна на чуждестранна книжка с българска обаче има съществена особеност. МВР изисква документ за завършен най-малко първи гимназиален етап, но изрично посочва, че той не се изисква от заявители, които представят свидетелство за управление, издадено от държава от ЕС, Исландия, Лихтенщайн, Норвегия или Швейцария. В същото време чуждестранното свидетелство се проверява през европейската система за обмен на информация за шофьорски книжки. Виктор Илиев уби сириец, след като се вряза с аудито си в автобус през миналата година. За да вземе книжка, мъжът беше ученик във вечерно училище.

Това не означава, че всеки българин може просто да замине за няколко дни в друга държава и законно да вземе книжка там. Общото европейско правило е кандидатът да подаде заявление в държавата, в която обичайно живее. По правило това е мястото, където пребивава поне 185 дни в календарната година заради лични или професионални връзки. Студентите могат да кандидатстват в приемащата държава, ако докажат, че учат там поне 6 месеца.

Точно тук се появява рискът - не в законното обучение и изпит в чужбина, а в схеми с фиктивно пребиваване, подставени лица, купени изпити или документи с невярно съдържание.

Но ако български гражданин е регистриран в Чехия, Германия, Австрия или друга държава от ЕС, той може да премине обучение и изпит там по правилата на съответната държава. След това книжката му по принцип е европейски документ. При връщане и установяване в България тя може да бъде подменена с българска, като при книжка МВР не изисква отделен документ за образование

