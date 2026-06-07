Държавата в действие: бутнаха част от оградата на Баба Алино, а къщите?

Министър Пламен Абровски с нощна проверка преди акцията по събаряне - установил, че били премахнати само винилите

Според институциите зад огражденията попадат общо 9 имота, 4 от тях все още са държавна собственост

Кметът Благомир Коцев: Незаконният град е завършен на 40%, ще издам предписания за доброволно демонтиране, после - принудително

Първият реален демонтаж в "тайния град" в местността Баба Алино започна в неделя сутринта. След месеци проверки, сигнали и взаимни обвинения държавата пристъпи към премахването на близо 1 км ограда, издигната около, както изглежда, новостроящ се комплекс в непосредствено съседство с вече известните довършени сгради.

Акцията беше извършена от Регионалната дирекция по горите и Агенцията по горите в присъствието на областния управител Марио Смърков и на министъра на земеделието Пламен Абровски. Той обяви, че това е

първата реална принудителна мярка на терен

Заповедта на горските власти обхваща ограда с височина 2,30 метра и обща дължина 940 метра, изградена от метална конструкция и винилови рекламни пана върху терени от горския фонд.

"Съгласно Закона за горите никой няма право да огражда гора без съответно разрешение. Затова започваме изпълнението на принудителна административна мярка и махане на ограждението", каза Абровски. Министърът разказа, че още в събота в 20,30 ч е посетил района неофициално и е установил, че всички винилови платна са били на мястото си. При пристигането на институциите в неделя картината била различна.

"Тази сутрин с изненада установихме, че са премахнати само винилите откъм улицата - където оградата се вижда от пътя. Когато направихме обиколка в дълбочина на гората, установихме, че във вътрешността на терена всичко е останало. Очевидно някой е мислил, че няма да стигнем дотам и не е очаквал, че

държавата ще приложи закона", Министър Абровски наблюдава как се демонтира част от оградата на комплекса в Баба Алино.

каза Абровски. Той беше категоричен, че няма да бъде допуснат компромис със заповедта.

"И винилът, и металната конструкция са част от ограждението. Ако махнеш само платното, след 2 седмици можеш да го поставиш пак. Затова премахваме всичко", каза министърът.

Премахването на бетоновия фундамент обаче е работа на кмета на Варна, както и на незаконните постройки. Благомир Коцев не присъства в неделя на акцията в "Малката Одеса", както вече наричат незаконния град.

Металните конструкции ще бъдат складирани и запазени като доказателство.

Институциите са установили, че зад оградата попадат общо 9 имота. По-сериозен се оказва друг проблем – според плановете на Горското стопанство 4 от тях продължават да се водят държавна собственост.

"В документите на Регионалната дирекция по горите и Държавното горско стопанство тези терени са държавни. Как са се появили в кадастъра като частни имоти, кой ги е прехвърлил и на какво основание – към момента няма информация", заяви Абровски. Той изрази увереност, че прокуратурата и останалите компетентни институции ще проверят казуса със собствеността на терените.

Докато ъглошлайф режеше ограждението, кметът на Варна Благомир Коцев коментира случая в ефира на БНР. По думите му общината е започнала дисциплинарни производства срещу служители от строителния контрол още през април, а през май е организирана съвместна акция с полицията и Инспекцията по труда. Той твърди, че по време на неговия арест и отсъствие от общината строителството в комплекса се е ускорило значително. "Когато отидохме на място през май, имаше

45-50 къщи в строеж, започнати по времето на ареста ми",

заяви кметът. Според него проектът далеч не е приключил.

"Хващаме го на около 40% завършеност. Предвидени са още постройки и сериозно строителство", каза Коцев. Той допусна, че е възможно да е имало забавяне или бездействие в администрацията и обяви, че това ще бъде предмет на още проверки.

"Нямам вина. Единственото, което мога да призная като пропуск, е, че вероятно съм се доверил прекалено на част от администрацията", заяви той. Част от комплекса е напълно завършена.

И разкри, че вече са предприети кадрови промени и реорганизация в общинските структури, свързани със строителния контрол. Най-важният въпрос остава съдбата на вече изградени сгради. Общината ще издаде предписания за доброволното им премахване.

"Ще спазя закона. Първо ще дадем възможност на собствениците сами да премахнат незаконните строежи. Ако това не се случи, ще пристъпим към принудително изпълнение", заяви Коцев. Според него в комплекса вече е изградена цялостна инфраструктура – водопроводна мрежа, електрозахранване, трафопостове, алеи и вътрешни пътища. Именно инфраструктурата обаче попада в значителна степен под контрола на ДНСК, а не на общината.

Репортер на "24 часа" попита някои от живеещите в комплекса за коментар, но никой не пожела да отговори. Само една българка, пожелала анонимност, каза: "Документите са ни изрядни, проверете банките и нотариусите. Не искаме да говорим пред камера. Това е една голяма държавна измама."

"КУБ корпорация": По наша инициатива започнахме да разглобяваме съоръжението

Малко по-късно от "Корпорация КУБ" разпространиха официална позиция, според която дружеството само е започнало демонтажа на съоръжението. От компанията подчертават, че са обжалвали заповедта за премахване на оградата и по жалбата все още няма окончателно решение. "Въпреки че все още няма решение по подадената от нас жалба срещу заповедта за премахване на ограждението в местността Баба Алино, ние вече доброволно премахнахме оградата.

Това решение взехме по собствена инициатива, за да не се създава допълнително напрежение и за да не се възпрепятства по никакъв начин разрешаването на спора. Вярваме, че позицията ни е справедлива и ще продължим да защитаваме правата и интересите си по законоустановения съдебен ред. В същото време оставаме ангажирани с добрия диалог, уважението към закона и добросъседските отношения."

Според министър Пламен Абровски от КУБ са свалили малка част от паната, останалите ще бъдат свалени от държавата, която ще предостави иск на фирмата да плати направените разходи.