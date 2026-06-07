Евтим Милошев: Назначавам комбинирана проверка в НДК следващата седмица

Няма да има 10-процентово съкращение в културата, а увеличаване на парите за нея, каза министърът на културата

Министърът на културата Евтим Милошев ще назначи комбинирана проверка в НДК, обяви той в предаването "Защо?" по bTV.

"В случая с НДК става въпрос за административни нарушения. И това е нещо, което следващата седмица в проверките, които ще назнача - комбинирана проверка между одит и инспекторат, ще се види точно и финансовата, и административната част на нещата", каза културният министър.

"Преди не се разбра кой точно не ме иска, сега може би не ме искат тези, които имат нещо, което да крият. Защото абсолютно имам убеденост по отношение на видимостта, на това, което заварваме, по отношение на пресконференцията, която дадохме вчера. НДК не е единственият институт, за който извадих публични данни. Не искам да се харесвам на всеки, харесвам трудните решения", категоричен бе Милошев.

По повод заплатата на директора на НДК, която е 13 700 евро, както и за високите заплати на Съвета на директорите на НДК Милошев обясни, че не знае защо са си определили такива заплати. По думите му това е незаконосъобразно и е направено през акт, който е незаконосъобразно приет.

Министърът обясни, че фокусът на обществото се е насочил към размера на заплатата, която по думите му наистина е арогантно висока, но големият фокус за него е състоянието на дружеството.

От 2014 г. одитните доклади, които са достъпни за всички, показват, че активът на дружеството изпада под уставния капитал. По търговския закон се дава 1 година да се стабилизира дружеството и ако това не се случи, всеки прокурор в момента може да сигнализира съда и да поиска спиране на дружеството, обясни Милошев.

Според него Съветът на директорите на НДК няма право сам да си определя заплатите. Затова Милошев ще отмени документа, с който това се е случило. Същевременно ще има преизчисление на заплатите, а за парите, дадени за заплати от август миналата година - малко над 100 хил. евро, ще се търси начин да бъдат върнати в актива на дружеството. "Ако трябва, органите ще се намесят, но тази несправедливост ще се възстанови", каза Милошев.

Министърът отрече твърденията, че се опитва да манипулира НДК. "Министърът на културата е принципал. Това е 100% държавно дружество, това е просто мениджмънт, който се е вживял в ролята на собственик", каза той.

На въпроса дали смята да освободи ръководството на НДК, Милошев каза, че трябва да бъде поета отговорност. "Би трябвало те да се борят да бъдат освободени, аз мисля, че трябва да поемат отговорност."

"Не мисля, че културата е безинтересна, това е по-скоро едно насложено клише, защото парите в културата никога не стигат. Но аз смятам, че амбициите на нашето правителство са да има постепенно увеличаване на средствата, като има прозрачност и целесъобразност", каза Милошев. Той категорично отрече, че ще има 10-процентово намаляване на парите за делегираните бюджети. По-скоро предстои увеличаване на средствата за култура, което обаче ще се случва прозрачно и целесъобразно.

На въпрос къде "плува в свои води" най-много - в туризма или в културата, Милошев каза, че според него туризмът и културата имат много общи пресечни точки най-вече с представянето на България пред света. Разликата е, че туризмът работи с бизнеса, докато културата не е търговски продукт. Създаването на културен продукт е свързано с дейността на държавата и финансирането на културата.