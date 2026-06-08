14 дни след купона с дрога не е ясно дали Ивана е убита, или политна от 5-ия етаж при инцидент

Приятелят Димитър, преди дни изписан от "Пирогов", може да е скочил по-късно от другата страна на блока от страх, след като е видял пристигналите полицейски патрули

Как завършва един младежки купон с дрога и малко спомени в Благоевград? С едно загинало момиче и почернени родители и 3 момчета, които цял живот ще носят психическата травма от преживяното.

Две седмици след фаталната сбирка на 4-ма приятели още няма яснота около смъртта на ненавършилата 17 г. Ивана, паднала от 5-ия етаж на блок в кв. "Струмско". Как приятелят Димитър, на 15 г., пък се озова на земята и оживя по чудо след падане от апартамента, но от другата страна на блока.

Въпросителните около трагичния случай все още са много

Какво ли е ставало в апартамента на Димитър в нощта на 23 срещу 24 май, когато майка му не е била вкъщи и той е поканил на гости приятелката си Ивана, абитуриента Методи и 20-годишния студент Александър. Разследващите събират и сглобяват парче по парче пъзела с помощта на съседи, приятели на 4-мата и много експертизи.

Цялата истина знаят 3-мата оцелели. Те обаче казват, че имат откъслечни спомени от случилото се, вероятно заради употребата на ЛСД, канабис и други наркотици.

Така поне твърдят пред разследващите.

Спомените на Методи като че ли са най-пълни, но пък той не е присъствал в момента на падането от прозореца и от терасата на Ивана и на Димитър.

Димитър се прибира с Ивана в дома си около 17,30 ч на 23 май. Тогава идват и другите двама - Методи и Александър.

Снабдили се с опасния наркотик ЛСД по интернет

По-късно при обиска в дома на Димитър криминалистите открият канабис, амфетамини, везна. От полицията не казват дали и преди този инцидент 4-мата са засичани да употребяват или притежават наркотици. Александър с адвоката си в Апелативния съд

Малко преди полунощ съсед, който е бил на гости в съседен блок, се прибира и на входа вижда на земята голо момиче и възглавница до него. Ужасен звъни на приятелите си и на други съседи, следва и обаждане на тел. 112.

Когато на място пристигат полицаи и екип на Бърза помощ, само констатират смъртта на 16-годишната Ивана, настъпила около 23,30 ч. След пристигането на патрулките, около половин час по-късно, от задната страна на блока пада от 5-ия етаж и Димитър. Той обаче оцелява, защото падането е омекотено от дърветата.

Момчето бе лекувано в "Пирогов" и след 12 дни изписано да се прибере вкъщи. В апартамента полицаите откриват студента Александър в неадекватно състояние, а четвъртият участник - Методи, намират в дома на приятелката му.

Прокуратурата повдигна обвинение за умишлено убийство на студента по философия в ЮЗУ "Неофит Рилски" Александър Георгиев и поиска от съда да му определи мярка "задържане под стража".

На първа инстанция в Благоевград

окръжният съд не уважи искането и го пусна на свобода без никаква мярка

Съдия Дияна Узунова бе категорична, че от събраните до момента доказателства няма такива, които да сочат, че е убил Ивана, като е упражнил насилие и я изхвърлил през прозореца.

"Детето ми е насилвано и убито! Изхвърлена е през прозореца от Александър, който после е изхвърлил и Димитър. Съдът пусна убиеца на свобода", категоричен бе бащата Стойне Стойнев в изказване пред медиите. Преди седмица в Благоевград имаше бдение в памет на Ивана.

"Правосъдието се основава на доказателства, а не на обществен натиск, мнения и емоции. Окръжният съд в Благоевград отчита високата обществена чувствителност по случая и изразява съпричастност към близките на починалото момиче. Съдебният акт, постановен в производството по мярката за неотклонение, не предрешава въпроса за вината на обвиняемия.

Съдът е длъжен да преценява наличието на конкретно установените предпоставки

за налагането на мярка за неотклонение въз основа на събраните до настоящия момент доказателства от страна на прокуратурата и разследващите органи.

Съдебният състав е приел, че към този етап липсват достатъчно данни, които да обосноват задържането на лицето", бе отговорът на Окръжния съд. При събиране на нови доказателства прокуратурата разполага с процесуална възможност да поиска определяне на мярка за неотклонение, включително и най-тежката.

"Всеки съдебен състав постановява актовете си единствено въз основа на закона, доказателства и вътрешното си убеждение, при спазване на принципите на независимост и безпристрастност", допълват от съда.

Прокуратурата протестира, но и на втора инстанция състав на Софийския апелативен съд излезе със същото определение -

няма дори доказателства за убийство,

още по-малко, че Александър го е извършил.

Все още не е ясно дали е нещастен случай, или има престъпление. Привличането на Александър Георгиев като обвиняем е прибързано. Преди да има обвиняем, трябва да се установи има ли престъпление, смятат апелативните съдии.

Тогава гневът на бащата се прехвърли към прокуратурата, която според него не е събрала достатъчно доказателства, че студентът е виновен. Стойнев показа снимки на дъщеря си и е категоричен, че по тялото има следи от предсмъртно насилие.

Намерил е профил в социална платформа, за който твърди, че е на студента, и е извадил близо 300 поста от 2024 г., в които той пише, че употребява пико и споделя как се чувства след това.

Това обаче също няма пряко отношение и не може да бъде доказателство, че Александър е съпричастен към смъртта на Ивана. Засега

никой от 3-мата живи след купона не казва дали е видял падането на момичето,

а след това и на Димитър.

Версиите защо ученикът е паднал от другата страна на блока са няколко. Според бащата на Ивана Александър му е "помогнал" да падне, за да няма свидетели. По-вероятно е момчето само да е скочило, след като е видяло пристигналите патрулки пред блока.

Засега Димитър обяснил, че нищо не помни, но не е ясно дали това е защитна реакция и дали на по-късен етап "да си спомни" какво е станало. Засега срещу него няма повдигнато обвинение нито за убийството на Ивана като съизвършител или помагач, нито за притежание на дрога.

Най-пълни са показанията на абитуриента Методи

Той си е тръгнал от купона около 22 ч. Причината била, че Александър агресирал и предложил секс освен на момичето и на двете момчета. Методи отказал и тогава получил силен шамар от студента. След като си тръгнал, Методи отишъл в дома на приятелката си. Неясно защо обаче след около час отново се е върнал в апартамента, където бил купонът. Твърди, че между студента и Ивана имало секс. Видял е двамата голи в една от стаите, не били адекватни, но не видял да има насилие.

Майката на Методи Росица Симеонова единствена от всички родители на 4-мата от купона намери сили и призна вина

"Не обвинявам никого за случилото се! Обвинявам само себе се и съпруга си! Двамата сме виновни, че не сме забелязали промяната, че сме се доверили прекалено на сина си. Да, той е направил грешен избор, но вината за този негов избор е наша. Искате да има виновен, но виновните сме ние, не са тези деца. Те са жертви на нас и това болно общество. Най-големите виновници сме ние, родителите!", написа майката. И допълни, че няма как да се иска от детето да каже нещо, което не е видяло.

Разпитани хора от блока са чули шум и блъскане, но за тях не било нетипично и затова не се обадили на полицията. Съсед чул и видял гол от кръста надолу млад мъж, който тичал по коридора, а друг мъжки глас викал "Ще те убия". Съседът обаче не могъл да разпознае кои са били момчетата.

Съдът е категоричен, че само на тази реплика, изречена неясно от кого и отправена неясно към кого, няма как да се направи обосновано предположение, че Александър е извършил убийство. Адвокатът на студента Пенко Ненов каза, че съдът е направил "верен прочит на това, което е събрано към този момент".

"Към момента Александър не дава обяснения, което не означава, че не си спомня, както се твърдеше от някои хора", допълни адвокат Ненов.

Очакват се резултатите от няколко съдебномедицински и технически експертизи.