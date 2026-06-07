Потвърдиха условната присъда на бивш общински съветник от Хисаря, прегазил фатално пешеходец

Наказанието подлежи на обжалване пред ВКС

Апелативният съд в Пловдив потвърди условната присъда на бившият общински съветник от Хисаря Стоян Найденов за фаталната катастрофа, довела до смъртта на 87-годишния Кръстю Дюлгярски. Както "24 часа" вече писа, близо 10 г. след инцидента Найденов получи 2 г. условно с 36-месечен изпитателен срок, а книжката му беше отнета за 3 г. Найденов обжалва, но втората инстанция го поряза и остави в сила наказанието му. Решението на магистратите обаче не е окончателно и то подлежи на обжалване и протест пред ВКС.

Катастрофата, за която беше осъден Стоян Найденов, стана няколко дни преди местните избори през 2015 г. - на 22 октомври. Бившият съветник карал лек автомобил "Рено Канго", когато блъснал Дюлгярски, докато пресича на пешеходна пътека. 87-годишният мъж беше откаран в болница, но 2 дни по-късно почина. Окръжният съд призна Найденов и за това, че избягал от местопрестъплението.

"Безнаказаността на извършеното нарушение ще продължава да бъде мотив за извършване на нарушения. Щом няма възмездие, аз мога да си правя каквото искам. Съзнавам, че се е случило по невнимание. Но това не трябва да отменя последиците", каза при едно от заседанията по делото синът на загиналия мъж Тодор Дюлгярски. Той беше недоволен, тъй като обвинителният акт срещу Стоян Найденов няколко пъти беше връщан на прокуратурата за отстраняване на грешки.