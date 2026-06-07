За първи път Световното за спортисти със Синдром на Даун ще е в България

От 13 до 19 юни за първи път у нас ще се проведе Световното първенство за спортисти със Синдром на Даун.

Стотици атлети от различни краища на света ще се съберат в България, под шапката на Федерацията по адаптирана физическа активност, за да ни напомнят, че истинските шампиони се познават не само по медалите, а по смелостта да следват мечтите си.

Александър Асенов е сред най-добрите в леката атлетика за хора със синдром на Даун, но пътят му до върха минава през тежки изпитания - преди 5 години чупи шиен прешлен след скок в басейн, следват сложни операции за това как ще живее Алекс.

„Със стабилизирана глава, без никаква ротация, без право да кара колело, да скача, да танцува, да пее, да живее и да спортува. Най-важното за него беше той да спортува", споделя пред bTV майка му Десислава Асенова.

Доктор Тома Спириев поема риска не просто да оперира Алекс, а да му върне живота, който обича, при приятелите, които го чакат в залата.

„Майка му ми звънна и каза: „Моля ти се, кажи му да спре". Той дърпа системите и иска да идва в залата. Детето искаше да бъде сред своите приятели и искаше да бъде в залата. Искаше да прави това, за което мечтае И затова правим всичко възможно да бъдем номер едно", разказа треньорът му Слав Петков.

След година Алекс се връща в болницата не като пациент, а като шампион, за да подари златния си медал на човека, който му е върнал живота.

„Усещането да видиш детето си успяло е неописуемо", каза Десислава.

„Само една е думата. Това е пример за всички нас. Пример!", смята Слав Петков.

Певецът Криско и Слав Петков обединиха усилия в името на децата със Синдром на Даун.

„Вярата във възможностите и жаждата за живот, както и желанието да бъдеш приет в обществото, стоят зад резултатите, които тези хора постигат", смята треньорът.

Според Криско е хубаво публично да се показват някои неща, за да можем да виждаме примера. „Защото хората имат нужда да виждат. Често се казва, че добрата новина не е новина. Лошата новина много по-бързо се разпространява. Но днешният тренд трябва да бъде именно да се набляга на добрите новини и пример. Трябва да напомняме, че успехът, дисциплината, доброто държание и доброто отношение са всъщност дългосрочните инвестиции в един човек, който е стойностен и качествен".

„Какво може да си помислиш, когато се запознаеш с едни изключително добри и чисти създания, които са много вглъбени в това, което искат да направят? Много са съсредоточени, много са фокусирани. И в същото време нямат задни мисли. При тях няма агресия, няма завист", сподели Криско.

„Хората и родителите на децата със синдром на Даун сигурно не предполагат колко голямо е това събитие. Защото знам, че след приключването на това състезание, ние ще направим много за тези хора и за българското общество", обясни Петков.

По думите му те ще покажат техните възможности и се надяват хората да видят техните мечти. „Защото това не е просто едно състезание или световно първенство. Това е трибуната на тези младежи, където те спокойно могат да се заявят".

„Рискувах да заявя едно домакинство, без да съм сигурен дали институциите ще ме подкрепят. Това беше моят голям риск. Защото в никакъв случай не трябва в момента да се изложим", смята той.

Петков сподели, че е срещнал необходимата подкрепа. „В един момент институциите може би се убедиха, че аз наистина мисля сериозно за това нещо. И започна една много голяма борба, продължила година и половина".

„Може би най-голямото нещо, което успяха тези младежи да донесат за България, е новата писта на Националния стадион, която много години тънеше почти в разруха", каза той.

„Предвиждаме да направим едно голямо шествие на нациите, което да тръгне от площад „Света Неделя", да премине през пешеходната зона на „Витошка", а пред НДК да бъдат разположени всички делегации. Ще се надяваме да има много хора, които да подкрепят не само българския отбор, а всички тези младежи", сподели Петков.

По думите му младежите не са дошли да търсят съжаление, а да покажат на какво са способни. „Защото това не са просто едни младежи със синдром на Даун. Това са спортисти. Те са професионалисти".