Илияна Йотова: Има събития и дати, които ходът на времето никога не може да изтрие

Когато се честват 150 години от Априлското въстание, няма нужда от патетика, няма нужда от записани слова, защото в българската история има събития и дати, които са се врязали толкова дълбоко в паметта ни, че ходът на времето никога не може да изтрие. Това заяви държавният глава Илияна Йотова в словото си в Априлци по случай 150-годишнината от Априлското въстание, предаде БТА.

Батошево, Ново село и Кръвеник сътвориха подвиг, който роди онзи порив на българина към свободата, който никога никой не може да сломи, отбеляза президентът. Вихрите на времето на сантиметър не могат да го отместят, а го превръщат във вечен символ на родолюбие и героизъм, посочи още Йотова.