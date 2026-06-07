Кметът на Созопол: Очакваме добър летен сезон въпреки предизвикателствата

Созопол очаква летния туристически сезон през тази година с умерен оптимизъм. Това коментира пред журналисти кметът Тихомир Янакиев минути преди официалното обявяване тази вечер на старта на летния туристически сезон, пише БТА. На събитието присъстват народни представители, както и представители на местната власт.

По думите на Янакиев още в началото на активния сезон се наблюдава оживление и засилен интерес към Созопол. Той доави, че в града вече има туристи и реална активност в заведенията, което според него е добър сигнал за успешен сезон.

Янакиев каза, че в Созопол вече има гости от Великобритания и Германия. Кметът открои като основни предизвикателства организацията на трафика и паркирането в града, почистването на тесните и натоварени улици, както и гарантирането на сигурност за туристите. Той подчерта, че това са ежегодни проблеми, по които Общината работи последователно.

По отношение на икономическата среда Янакиев посочи, че повишените разходи за труд и услуги оказват влияние върху туристическия сектор. В същото време той заяви, че Общината се стреми да запази основните местни данъци и такси без промяна, за да не се създава допълнителна тежест за бизнеса и жителите.

Той допълни, че акцент в лятната програма на Созопол остава културният календар.