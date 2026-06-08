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Между 1000 и 1500 евро ще получат семействата в наводненото село Тича

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Наводненото село Тича Снимка: СТОПКАДЪР BTV

Утре ще бъде свикана среща на общинския съвет каква да бъде материалната помощ. Между 1000 и 1500 евро ще бъде. Това каза по Би Ти Ви кметът на Котел Коста Каранашев за пострадалите при наводненото село Тича.

 Там река Черна излезе от коритото си и наводни десетки къщи. По думите на кмета от общината раздават храна, вода и лекарства всеки ден. Той обясни и че всеки ден се чисти коритото на реката. Но реката е непредвидима. 

Сега жителите на селото буквално са останали без покъщнина и имат нужда от всичко - храна, дрехи, мебели. "Всичко би било от полза. Няма къде да спят, няма електроуреди", каза Мария Христова от местно сдружение в Котел. 

Наводненото село Тича

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