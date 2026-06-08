Благомир Коцев: Станах активен за Баба Алино и ме арестуваха

Когато през 2025 година станах активен по случая със строителството в Баба Алино, няколко месеца по-късно ме арестуваха.

Тази връзка направи пред Нова телевизия кметът на Варна Благомир Коцев в отговор на въпрос дали общината не е трябвало да реагира по-рано на строящия се незаконен град.

"Февруари 2025 година за първи път изисках преписката от район "Приморски". Те през средата на 2024 година започват дейстията си, но процедурата по ЗУТ за спиране на строителството е доста дълга - 3 до 6 месеца.

Когато 2025 година аз изисках преписката, всеки месец изисквах информация докъде е стигнала процедурата. В средата на годината станах доста по-активен. Месец или два по-късно ме арестуваха", заяви Благомир Коцев.

"По това време - май или юни, от ДАНС поискаха информация за въпросната групировка за бизнеса им. Тогава имах разговор и със зам.-директор на ДАНС, той ми обясни, че нещата са в техни ръце", разказа кметът на Варна.

"Защо ДАНС са спали? Защо кметът, който е опитвал да спира тейзи действия, е вкаран в ареста?", запита Благомир Коцев.

Той обвърза групировката и прането на пари с най-високите нива на държавата при предишната власт.

В края на миналата година, когато той още е бил в ареста, строителството на незаконния град е било ускорено и е започнало ново строителство, твърди кметът. Докато Коцев бил в ареста са били издадени 5-6 заповеди за премахване на постройки.

А след Нова година кметът Коцев започнал да изисква все повече информация, а истинските действия започнал при служебното правителство на Андрей Гюров. Отвсякъде чувам да не се занимавам, заяви Коцев. Той обвърза подпалването на семейния му ресторант във Варна с акцията на общината и полицията срещу незаконния град в Баба Алино.