Експерти: Чешката схема с шофьорски книжки е работеща у нас и в Румъния, струва между 4 и 5 хил. евро

Когато българинът няма образование и не може да вземе книжка, свързва се с Чехия, води се на адрес там за няколко месеца, свързват го с преводач, който му решава листовките, написват му ги и той си взима документа за правоспособност да управлява автомобил. Това каза бившият директор на КАТ Тенчо Тенев по Би Ти Ви.

Заедно с експерта по пътна безопасност Ангел Попов той коментира тежката катастрофа на "Челопешко шосе" в петък вечерта, при която загинаха четирима и има десетки ранени.

По думите на Тенев чешката схема с шофьорски книжки струва между 4 и 5 хиляди евро. Само в две страни в Европейския съюз не се изисква основно образование за придобиване на книжка - това са Гърция и Чехия. А схемата е много работеща за България и Румъния. Ангел Попов Снимка: СТОПКАДЪР BTV

Според експерта Ангел Попов у нас превенцията не работи. "На тези хора трябва да бъде проверен социалния статус, както и на 1000 зрънца, които всички знаем, контролните органи също - даже и по адреси", каза Попов.

"Не работим ли по превенцията, няма да стане. Скъсала се е веригата между превенцията, контрола, обучението на младите водачи – то е в трагично състояние. Говорим за корупция, некадърност, прикриване на схеми и резултатът е този", допълни той.