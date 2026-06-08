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55 пожара са потушени през изминалото денонощие

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Снимка: Архив

Изгасени са 55 пожара в България през изминалото денонощие, двама граждани са пострадали, съобщиха от Главната дирекция на МВР „Пожарна безопасност и защита на населението" за оперативната обстановка към 6 ч. Екипите на пожарната се реагирали на 134 сигнала за произшествия.

С преки материални щети са възникнали 26 пожара, осем от които са били в жилищни сгради, един – в промишлени сгради, седем – в транспортни средства, един – в съоръжения на открито, три – в спомагателни, временни или паянтови постройки. Без нанесени материални щети са възникнали 29 пожара, от които два – в сухи треви, горска постеля и храсти, 20 – в отпадъци, един – в готварски уреди и комини, и шест др.

Извършени са 74 спасителни дейности и помощни операции, две от които са били при наводнения, седем – при катастрофи в транспортни средства, 65 – техническа помощ и др.

Регистрирани са и пет лъжливи повиквания, пише БТА. 

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