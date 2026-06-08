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19-годишен предизвика катастрофа в Айтос, пострада семейство с бебе

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Линейка СНИМКА: Архив

19-годишен шофьор предизвика катастрофа в Айтос в събота, при която пострада семейство с 8-месечно бебе. Инцидентът е станал на улиците "Славянска" и "Васил Левски".

Младият водач не е спрял на пътен знак "Стоп" и е ударил автомобил, управляван от 23-годишен мъж от село Свобода, движещ се по път с предимство.

След произшествието в областната болница в Бургас са откарани съпругата на шофьора и 8-месечният им син. Жената е със счупени кости на ръката. И двамата са освободени за домашно лечение, без опасност за живота, съобщава БНР.

Линейка СНИМКА: Архив

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